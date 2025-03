El doctor Sergio Alfieri, director del departamento médico-quirúrgico del Hospital Policlínico Gemelli, confirmó que este domingo darán el alta médica al Papa Francisco, tras casi 40 días ingresado en el hospital Gemelli.

“La buena noticia, que imagino que espera todo el mundo, es que mañana el Santo Padre recibe el alta. Mañana el Santo Padre regresa a Santa Marta”, informó el doctor en la segunda rueda de prensa desde que el Pontífice fue hospitalizado hace cinco semanas. La primera tuvo lugar el pasado 21 de febrero, justo siete días después de su ingreso, cuando afirmó que el Santo Padre no estaba fuera de peligro.

En cambio, el tono utilizado este sábado ha sido completamente distinto. No obstante, los sanitarios advirtieron que el Santo Padre, de 88 años, con una patología de bronquitis crónica de la que ya no se recuperará, no podrá retomar de inmediato el ritmo de trabajo que tenía antes de su hospitalización.

“El Santo Padre está mejorando, así que esperamos que en poco tiempo pueda reanudar su actividad normal”, señaló, por su parte, el doctor Luigi Carbone, subdirector del departamento de Salud e Higiene del Estado del Vaticano.

Los sanitarios que lo han atendido en el Gemelli durante estas casi seis semanas explicaron que deberá continuar parcialmente con la terapia farmacológica, además de realizar los ejercicios de fisioterapia y rehabilitación motora que ya ha estado practicando en el hospital.

La decisión del alta médica llega tras dos semanas de estabilidad, en las que el Papa Francisco no ha sufrido ninguna crisis respiratoria.

Alfieri dejó claro que, en este momento, el Santo Padre no está completamente curado de todas las especies polimicrobianas presentes en la infección de las vías respiratorias que le causó la neumonía bilateral.

En la rueda de prensa en el Gemelli además de los doctores Alfieri y Carbone, participó el portavoz del Vaticano. Crédito: captura de pantalla/ Vatican Media

“Hay algunas bacterias que han sido derrotadas, algunos virus cuya carga viral se ha reducido (…) y algunos hongos cuya presencia ha disminuido, pero tardarán mucho tiempo, muchos meses, en ser erradicados”, manifestó Alfieri.

Además, explicó que su eliminación total “todavía llevará tiempo”. Por esa razón, aunque el Papa Francisco sea dado de alta este domingo, deberá pasar al menos dos meses de convalecencia, durante los cuales “no podrá reanudar de inmediato sus actividades laborales con grupos de personas ni asumir compromisos importantes”.

Para Alfieri, el Papa Francisco podrá retomar plenamente su agenda “una vez que haya completado la convalecencia prescrita y puedan registrarse las mejoras clínicas esperadas”. La fecha que manejan los médicos es finales de mayo.

Para este período de convalecencia, se han acondicionado los espacios de la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano.

“El Santo Padre no necesita mucho; necesita oxígeno, como todos los pacientes que son dados de alta con neumonía, y esperamos que pronto pueda prescindir de él en su rutina diaria”, explicó Alfieri, quien señaló que un hospital es el peor lugar para una convalecencia, ya que es donde más infecciones se contraen.

Problemas para articular palabras

Asimismo, confirmó que, debido al uso prolongado de dispositivos médicos, como la máscara de ventilación mecánica y las cánulas nasales para ayudarle a respirar, el Papa tiene dificultades para articular palabras.

“El tiempo de recuperación del habla es difícil de precisar, pero, viendo las mejoras, esperamos que sea corto”, especificó.

También manifestó que el Papa Francisco ha desarrollado diabetes, pero que se ha logrado corregir el nivel de azúcar en la sangre.

El Pontífice ingresó el pasado 14 de febrero en el hospital con una insuficiencia respiratoria aguda debido a una infección polimicrobiana, que derivó en una neumonía bilateral grave.

“Durante su hospitalización, el estado clínico del Santo Padre presentó dos episodios muy críticos en los que su vida estuvo en peligro”, refirió Alfieri. No obstante, señaló que nunca fue intubado y que permaneció siempre alerta y orientado.

El Papa Francisco bendecirá a los fieles antes de salir del hospital

Este viernes, el Vaticano anunció que el Papa Francisco se asomará mañana, domingo, a la ventana de su apartamento en el Gemelli, en la que será su primera aparición pública desde su hospitalización hace casi 40 días y, tras ello, abandonará el centro médico.

Su aparición para saludar a los fieles e impartir la bendición apostólica será un momento muy esperado. Ocurrirá poco después de las 12 del mediodía, ya que el Ángelus no será proclamado verbalmente por el Papa, sino que el texto escrito, preparado por él con anterioridad, será distribuido, como en los cinco domingos anteriores en los que ha estado hospitalizado.