El Papa Francisco envió desde el hospital un mensaje dirigido a los miembros del Movimiento por la Vida en Italia, reunidos este sábado en Roma para celebrar el 50 aniversario de su fundación.

El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, leyó el mensaje del Santo Padre en la Misa celebrada esta mañana en la basílica de San Pedro del Vaticano.

En su mensaje, el Pontífice ensalzó la labor del movimiento, especialmente por su solidaridad concreta, “vivida con el estilo de la cercanía y proximidad”, a las madres que tienen un embarazo difícil o inesperado: “Ustedes promueven la cultura de la vida en un sentido amplio”, subrayó.

Tras citar a su fundador, el político italiano Carlo Casini, y las raíces de este movimiento nacido en Florencia en 1975, el Santo Padre les animó a continuar “con la protección social de la maternidad y la acogida de la vida humana en todas sus etapas”.

En este contexto, el Pontífice destacó que con el tiempo han disminuido “prejuicios ideológicos”, aunque lamentó que se haya difundido al mismo tiempo la “cultura del descarte”.

“Hoy más que nunca se necesitan personas de todas las edades que se dediquen concretamente al servicio de la vida humana, especialmente cuando es más frágil y vulnerable; porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso; y porque una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos y no deseados, a los ancianos que ya no son autónomos o a los enfermos incurables”, aseveró.

Para el Santo Padre, “liberar a las mujeres de los condicionamientos que las empujan a no dar a luz a su hijo es un principio de renovación de la sociedad civil”.

Frente a una sociedad estructurada “sobre las categorías de poseer, hacer, producir, aparentar”, el Papa Francisco subrayó que el compromiso del Movimiento por la Vida, en armonía con el de toda la Iglesia, “indica un proyecto diferente, que pone en el centro la dignidad de la persona y privilegia a los más débiles”.

“El concebido representa, por excelencia, a todo hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz. Ponerse de su lado significa solidarizarse con todos los descartados del mundo. Y la mirada del corazón que lo reconoce como uno o una de nosotros es la palanca que mueve este proyecto”, señaló a continuación.

Este 8 de marzo, Día de la mujer, el Papa Francisco les animó a seguir “apostando por las mujeres, por su capacidad de acogida, generosidad y valentía”.

“Las mujeres deben poder contar con el apoyo de toda la comunidad civil y eclesial, y los Centros de Ayuda a la Vida pueden convertirse en un punto de referencia para todos. Les agradezco por las páginas de esperanza y ternura que ayudan a escribir en el libro de la historia y que permanecen imborrables: llevan y llevarán muchos frutos”, agregó.

Por último, les confió a la intercesión de Santa Teresa de Calcuta, presidenta espiritual de los Movimientos por la Vida en el mundo.