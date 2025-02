El Cardenal mexicano Felipe Arizmendi, Obispo Emérito de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, reveló en una columna que se reunió recientemente con un líder criminal local para persuadirlo de abandonar sus actividades ilícitas.

“Insistí en hablar personalmente con el líder local de un grupo armado dedicado a la extorsión, con quien ya había conversado brevemente en forma circunstancial, cuando me lo encontraba por la calle”, relató en la columna, compartida con ACI Prensa

El Cardenal explicó que pidió esa reunión en tres ocasiones hasta que finalmente fue recibido. Durante el encuentro, dijo, lo invitó “a cambiar de vida, pero no me hizo caso”.

“No entienden buenos consejos de sus papás y abuelitas, menos la Palabra de Dios; lo que les hace retraerse un poco es la acción militar en su contra”, escribió Mons. Arizmendi.

Esta no es la primera vez que ocurre una reunión similar entre un líder católico y criminales. En febrero de 2024, los cuatro obispos del estado mexicano de Guerrero se reunieron con miembros del crimen organizado en un esfuerzo por buscar la paz en una región sacudida por enfrentamientos y violencia.

Aunque inicialmente no se logró el objetivo de los obispos, con el seguimiento del P. Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, finalmente los grupos alcanzaron una “tregua” momentánea para no afectar a la ciudadanía.

Dudas sobre la estrategia de seguridad

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el gobierno federal implementó la estrategia “abrazos, no balazos”, que priorizaba atender las causas del crimen en lugar de combatirlo con el uso de la fuerza. Sin embargo, este período concluyó con un récord de 199.621 homicidios, la cifra más alta en la historia moderna del país.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, persisten las dudas sobre si continuará con la misma estrategia. En los 135 días transcurridos de su administración, se han registrado 10.318 homicidios, lo que mantiene el tema de la seguridad como una de las principales preocupaciones del país.

Ante este panorama, el Cardenal Arizmendi señaló que ya se percibe “un cambio en la estrategia del gobierno federal actual, que ojalá tenga mejores resultados, pues la del sexenio anterior fue contraproducente”.

Aunque aclaró que la Iglesia Católica no aboga por una guerra, advirtió que “si el ejército no actúa para contenerlos, no hay quien los detenga. La población está inerme ante el poderoso armamento de esos grupos y sólo una acción más fuerte del Estado los puede reprimir.”

Finalizó con un llamado a la oración para que las autoridades “encuentren la forma de controlar y evitar estos daños a la población... Y, si nos es posible, hablemos de esto con las autoridades correspondientes, para que asuman su deber de cuidar al pueblo”.