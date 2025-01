La Casa Blanca dio marcha atrás el miércoles en una directiva que había ordenado a las agencias federales pausar subvenciones y préstamos federales en medio de una serie de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) había emitido un memorando el lunes en el que instruía a todas las agencias federales que, "en la medida en que la ley aplicable lo permita, (...) pausaran temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o desembolso de toda asistencia financiera federal" que pudiera entrar en conflicto con las recientes órdenes ejecutivas de Trump.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El memorando especificaba que se pausaría la financiación de programas "incluidos, pero no limitados a, asistencia financiera para ayuda exterior, organizaciones no gubernamentales, DEI [Diversidad, Equidad e Inclusión], ideología de género woke y el Green New Deal".

Sin embargo, el miércoles la OMB se retractó de la directiva. Varios medios informaron que la oficina había "revocado" el memorando sin hacer comentarios.

Este aparente cambio de postura añadió otra capa de incertidumbre a una semana ya caótica en Washington. El martes, la jueza federal de distrito Loren AliKhan bloqueó temporalmente la orden apenas unos minutos antes de que entrara en vigor, con una suspensión programada hasta el lunes.

El miércoles por la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en X que la retractación de la OMB "NO era una revocación de la congelación de fondos federales".

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Es simplemente una revocación del memorando de la OMB", escribió. "¿Por qué? Para eliminar cualquier confusión creada por la orden judicial".

"Las órdenes ejecutivas del presidente sobre la financiación federal siguen en pleno vigor y serán implementadas rigurosamente", añadió.

La orden judicial de AliKhan contra la pausa en la financiación se produjo después de que varios estados y organizaciones sin fines de lucro presentaran demandas contra la administración Trump.

El martes, la presidenta y directora ejecutiva de Catholic Charities USA, Kerry Alys Robinson, publicó un comunicado en el que se oponía a la suspensión propuesta de la asistencia financiera federal.

"Durante más de un siglo, la red de Catholic Charities ha trabajado con el gobierno para atender a los pobres y vulnerables en cada comunidad de los EE. UU., y seguimos estando dispuestos a colaborar con el gobierno para cuidar a nuestros vecinos necesitados", declaró Robinson. "Instamos encarecidamente a la administración a reconsiderar esta decisión".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.