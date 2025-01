COMENTARIO: En el hemisferio occidental, la cuestión de la migración parece volverse más silenciada o matizada una vez que Estados Unidos o Trump no son parte del debate.

Desde el comienzo mismo de la nueva administración Trump, la cuestión de la inmigración se convirtió en un punto de conflicto público con la Iglesia Católica. El Papa Francisco incluso criticó a la nueva administración estadounidense el día antes de que comenzara, al decir en un programa de televisión italiano el 19 de enero: “Si quiere expulsar a los inmigrantes indocumentados, será una vergüenza. Esto no se puede hacer”.

Anteriormente, en septiembre de 2024, el Santo Padre, refiriéndose a Donald Trump y a la candidata demócrata Kamala Harris, dijo: “Ambos son antivida, el que echa a los migrantes y el que mata bebés, los dos son contrarios a la vida”. Dijo que los católicos deberían votar por el “mal menor”, ​​sin precisar quién era. Las encuestas muestran que la mayoría de los católicos que votaron en las elecciones presidenciales favorecieron al presidente Trump.

En todo caso, el calor del debate sobre la inmigración no ha hecho más que aumentar desde que comenzó la administración Trump hace menos de dos semanas. Las duras críticas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) han sido respondidas con duras reprimendas por el zar de la frontera, Tom Homan, y el vicepresidente JD Vance, ambos católicos. Ambas partes cuentan con aliados y críticos católicos que se les suman, especialmente en el siempre polémico espacio digital.

Para los católicos comunes que no son profundamente partidistas, los contornos del debate pueden ser desconcertantes. Hay, en ambos lados, una combinación o lectura selectiva de muchos argumentos y temas en disputa: la inmigración en general, la inmigración ilegal, el derecho de asilo, la dignidad humana, la aplicación de la ley, la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores. El Catecismo y décadas de enseñanza católica, desde la encíclica Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII de 1963 hasta los papas posteriores y la carta pastoral de la USCCB de 2003 Juntos en el Camino de la Esperanza: Ya No Somos Extranjeros, han sido seleccionados o citados para apuntalar un argumento u otro.

Lo que sin duda parece faltar en el debate, por parte de ambos lados en Estados Unidos, es un reconocimiento de que la cuestión de la migración en todos sus aspectos se ha convertido ahora en un asunto global extremadamente polémico, para católicos y no católicos.

En el último año, hemos visto a líderes políticos occidentales —algunos de ellos católicos— volverse radicalmente contra la inmigración, al menos retóricamente, en Canadá, el Reino Unido, Francia y Alemania. En todos estos países, los políticos habían criticado en algún momento a la primera administración Trump sobre este mismo tema. Cambiaron porque la opinión popular en estas democracias sobre la inmigración ha cambiado y se ha vuelto mucho más hostil. Parece que en esos países las conferencias episcopales respondieron con algo menos de ímpetu que en Estados Unidos.

La Iglesia Católica en Italia, por supuesto, ha lanzado algunas críticas contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una persona de línea dura contra la inmigración, sobre el tema desde que asumió el cargo en 2022, pero todo parece bastante leve en comparación con la versión estadounidense.

En el hemisferio occidental, la cuestión de la migración parece volverse más atenuada o matizada una vez que Estados Unidos o Trump no forman parte del debate. México ha repatriado a miles de extranjeros, incluidos colombianos y cubanos, durante años, sin apenas debate. Dos países de América —Nicaragua y Cuba— utilizan agresivamente la expulsión forzada o el exilio forzado de sus propios ciudadanos como arma política. Las críticas de las conferencias episcopales o del Vaticano han sido relativamente atenuadas porque ambos regímenes son dictaduras que o bien persiguen abiertamente a la Iglesia (Nicaragua) o bien buscan controlarla (Cuba).

Y así como la aceptación de migrantes o refugiados se ha convertido en un tema político candente en Occidente, la migración también se ha convertido en un arma de guerra híbrida e indirecta que libran algunas naciones contra sus vecinos, no sólo exportando poblaciones no deseadas sino utilizando los flujos migratorios para presionar a otros países y obtener beneficios financieros o políticos.

Además de Cuba y Nicaragua, se puede señalar a Argelia, Marruecos, Turquía y Bielorrusia como los países que más claramente practican esta táctica cínica. Los beneficios que se obtienen del tráfico de migrantes y refugiados no se limitan a las bandas criminales, sino que también incluyen a los países.

Un ejemplo interesante de la complejidad de la cuestión migratoria es el Líbano. El ex presidente Michel Aoun y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil, ambos católicos maronitas, se opusieron virulentamente a que el Líbano acogiera a más de 1,5 millones de refugiados sirios, la mayor cantidad de refugiados per cápita del mundo. Si bien hubo algunas críticas a esta postura por parte de liberales y secularistas, no fue un tema de discordia entre la Iglesia y los líderes políticos católicos porque la Iglesia comparte algunas de esas preocupaciones: que el pequeño Líbano pudiera verse abrumado por extranjeros y que la población de refugiados sirios, mayoritariamente musulmana, nunca se marchara y dañara aún más la ya delicada situación demográfica del Líbano.

Si bien la situación en el Líbano se debió a la guerra, en otras partes, en Sudáfrica y otros estados relativamente más ricos del Sur Global, el desafío es la migración Sur-Sur. Los africanos no sólo intentan llegar a Europa o Estados Unidos, sino que también se dirigen al sur o al este, para intentar ingresar a los fabulosamente ricos estados árabes del Golfo.

En 2023, se alega que Arabia Saudita ametralló a cientos, si no miles, de refugiados etíopes que intentaban ingresar al reino. En Sudáfrica, los migrantes y refugiados podían entrar, pero han sido víctimas de brotes de violencia xenófoba por parte de los lugareños. La mayoría de los solicitantes de asilo en Sudáfrica (el 90%) son rechazados, pero se les permite quedarse pagando sobornos.

Estados Unidos es un país grande y poderoso y sus noticias dan vueltas por todo el mundo, por lo que la aparente confrontación entre la administración Trump y la USCCB o el Papa Francisco sobre la migración domina los titulares y genera una feroz controversia.

Pero las leyes y las actitudes parecen endurecerse en todo el mundo. Es un problema en todas partes, con todas las posibles permutaciones, matices y crueldades imaginables. Pero no solemos prestarle tanta atención.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.