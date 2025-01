El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, condecoró el último martes al Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo Emérito de Lima, con la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, el máximo galardón que otorga el ayuntamiento de la capital del Perú.

El reconocimiento, precisa el municipio en sus redes sociales, fue otorgado por la “incansable labor pastoral, académica y eclesiástica” del purpurado del Opus Dei, quien sirvió como Arzobispo de Lima y Primado del Perú entre 1999 y 2019.

“Sus acciones han transcendido positivamente en la sociedad, como su lucha contra el terrorismo y defensor incansable de la democracia, así como su vocación de servicio”, agrega la publicación.

El Cardenal Cipriani hace un llamado a proporcionar ayuda material y espiritual

Tras recibir el galardón en una ceremonia en el Palacio Municipal de Lima, el Cardenal Cipriani invitó a que la “alcaldía de la Ciudad de Lima, fundamentalmente, [sea] un lugar de encuentro, un lugar de intercambio, de amistad, de progreso”.

“Y para eso hacen falta, dos grandes caminos: el camino material, de ayudar a la gente con comida, agua, mantenimiento, seguridad; y también ayudar mucho a la gente en el aspecto espiritual”, aseguró.

Finalmente, invitó a los peruanos a aprender “a entendernos” y a dejar atrás el odio que no permite avanzar como sociedad.

Al tomar la palabra, el alcalde Rafael López Aliaga resaltó el incansable trabajo del Cardenal Cipriani en favor de las comunidades más vulnerables de Lima. Subrayó que su labor pastoral no sólo acercó la Palabra de Dios a los sectores más alejados, sino que también dejó un legado tangible de infraestructura y apoyo social.

“Durante sus 20 años, construyó muchas capillas e iglesias, a pesar de la pésima situación económica que recibió el arzobispado. Él mismo me dio un encargo en sus primeros años: apoyar el Instituto de Educación Superior Privado Juan Pablo II de Manchay”, recordó el burgomaestre de 63 años, quien conoce al cardenal desde su juventud.

López Aliaga destacó además el carácter accesible y humano del cardenal, cualidades que, según él, han sido constantes a lo largo del tiempo. “Me impresionó mucho su cercanía cuando tenía 18 años, y lo mismo ocurrió recientemente en una actividad en Madrid. Es la misma persona, con la misma sencillez, amabilidad y disposición para ayudar”, señaló.

Con emotivas palabras, el alcalde agradeció no sólo la labor pública del cardenal, sino también su dedicación personal al acompañamiento de los jóvenes. “Las palabras que me dio en esos momentos, aunque cortas, fueron poderosas y me marcaron profundamente”, concluyó.

¿Quién es el Cardenal Cipriani?

Juan Luis Cipriani Thorne es uno de los tres cardenales que tiene actualmente el Perú. En su juventud estudió ingeniería e hizo parte de la selección nacional de basket.

Fue nombrado Obispo Auxiliar de Ayacucho en 1988, y en 1995 fue designado como arzobispo de esa jurisdicción eclesiástica.

Entre diciembre de 1996 y abril de 1997 fue mediador durante la toma de los rehenes en la Embajada de Japón en Lima, por parte de los terroristas del MRTA, que concluyó con la operación militar conocida como Chavín de Huántar.

El 9 de enero de 1999 fue nombrado Arzobispo de Lima y Primado del Perú.

El Papa San Juan Pablo II lo creó cardenal en el consistorio del 21 de febrero de 2001, el mismo en el que fue creado cardenal Jorge Mario Bergoglio, el ahora Papa Francisco.

El Papa Francisco aceptó su renuncia como Arzobispo de Lima en 2019, tras haber llegado a la edad de retiro de 75 años.

El 28 de diciembre de 2024 cumplió 81 años, y ya no forma parte de un eventual cónclave para elegir al siguiente Papa.

Entre las muchas obras que realizó en la Arquidiócesis de Lima, el Cardenal Cipriani se destacó por haber liderado, durante varios años, la Marcha por la Vida, que en 2018 reunió a 800.000 personas en defensa de este derecho natural.