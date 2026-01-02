Estas son algunas de las fechas más destacadas del calendario litúrgico para el mes de enero 2026. Están incluidas las fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes.

1 de enero: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

El primer día del año civil es también un día de júbilo para la Iglesia Católica: el mundo cristiano celebra la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. La Iglesia se encomienda desde el primer día del año a los cuidados maternales de María.

3 de enero: Fiesta del Santísimo Nombre de Jesús

Esta fiesta conmemora el nombramiento divino de Jesús, revelado en sueños a San José. Obedeciendo al ángel, José desposó a María y al nacer el niño lo llamó "Jesús". Este nombre, que significa "Dios salva", encierra la misión redentora de Cristo. Como afirma San Pablo: "Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre" (Flp 2, 10-11). Así, esta celebración honra no solo el nombre de Jesús, sino también su divinidad y centralidad en la historia.

6 de enero: Solemnidad de Epifanía del Señor

Esta solemnidad, generalmente celebrada el 6 de enero, puede trasladarse al domingo más próximo (este 2026, en muchos lugares será el 4 de enero). La “Epifanía” conmemora la "manifestación" del Mesías esperado a toda la humanidad representada por los sabios de Oriente llegados a Belén para adorar al Niño. Esta fiesta simboliza la revelación de Cristo a los gentiles (todos los pueblos del mundo) y, por lo tanto, celebra la universalidad de la salvación.

11 de enero: Fiesta del Bautismo del Señor

El Bautismo del Señor representa la apertura de las puertas celestiales para quienes reciben el bautismo en Cristo. Esta Epifanía -es también “manifestación”- revela a Jesús como Segunda Persona de la Santísima Trinidad, revelando a Dios Uno y Trino. En este evento, Jesús se muestra en unión con el Padre y el Espíritu Santo, mostrando la naturaleza trinitaria de Dios, y el inicio de su ministerio público.

21 de enero: Memoria de Santa Inés

“Memoria de santa Inés, virgen y mártir, que siendo aún adolescente, ofreció en Roma el supremo testimonio de la fe, consagrando con el martirio el título de la castidad. Obtuvo victoria sobre su edad y sobre el tirano, suscitó una gran admiración ante el pueblo y adquirió una mayor gloria ante el Señor. Hoy se celebra el día de su sepultura” (s. III/IV) (Martirologio Romano).

22 de enero: Memoria de la Beata Laura Vicuña

“En Junín de los Andes, en Argentina, beata Laura Vicuña, virgen, que nació en la ciudad de Santiago de Chile, fue alumna del Instituto de María Auxiliadora y, para obtener la conversión de su madre, a los trece años ofreció a Dios su vida (1904)” (Martirologio Romano).

24 de enero: Memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia

“Memoria de san Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia. Verdadero pastor de almas, hizo volver a la comunión católica a muchos hermanos que se habían separado y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor a Dios. Fundó, junto con santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación, y en Lyon entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1621” (Martirologio Romano).

25 de enero: Fiesta de la Conversión de San Pablo, Apóstol

El domingo 25 de enero se celebra el III Domingo del Tiempo Ordinario y no la “Fiesta de la Conversión de San Pablo, apóstol, dada la prioridad del Dies Domini (el día del Señor) sobre toda fiesta del santoral. Sin embargo los devotos pueden recordarlo privadamente. “Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo” (Martirologio Romano).

28 de enero: Memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia

“Memoria de santo Tomás de Aquino, presbítero de la Orden de Predicadores y doctor de la Iglesia, que, dotado de gran inteligencia, con sus discursos y escritos comunicó a los demás una extraordinaria sabiduría. Llamado a participar en el Concilio Ecuménico II de Lyon por el papa beato Gregorio X, falleció durante el viaje en el monasterio de Fossanova, en el Lacio, el día siete de marzo, y muchos años después, en este día, sus restos fueron trasladados a Toulouse, Francia (1274)” (Martirologio Romano).

31 de enero: Memoria de San Juan Bosco, presbítero

“Memoria de san Juan Bosco, presbítero, el cual, después de una niñez áspera, fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín, en Italia, se dedicó con todas sus fuerzas a la formación de adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y, con la ayuda de santa María Dominica Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirlos en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo en este día en la ciudad de Turín, en Italia (1888)” (Martirologio Romano).