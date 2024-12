El P. Pierre Doat, rector del santuario del Mont Saint Michel en Francia desde septiembre de 2023, describe su papel como el de alguien inmerso en el asombro cotidiano y en marcado contraste con el mundo occidental secular, donde la desintegración social y la cultura de la muerte revelan un profundo desencanto.

Desde su llegada a este lugar emblemático de la cristiandad, que es en realidad una isla mareal de Normandía, este joven sacerdote de la Comunidad de San Martín, asociación clerical pública de derecho pontificio, ha sido testigo de primera mano de la poderosa fuerza evangelizadora de San Miguel Arcángel. Basándose en esta rica experiencia, recientemente ha escrito Le Roman des Anges, una novela que describe el encuentro entre Arnaud, un joven abogado que se debate entre el sentido de la vida, y su ángel de la guarda en el momento de su muerte.

A través del relato de diversos capítulos de la vida del joven protagonista, el autor destila las enseñanzas de la Iglesia sobre el mundo celestial y el papel de los ángeles a lo largo de la peregrinación terrena del ser humano, desde la concepción hasta el paso a la vida eterna.

El P. Doat cree que esta forma de narrativa ficticia tiene buena aceptación entre el público occidental, que a menudo ve el mundo angelical con distanciamiento o no lo toma en serio.

Exaltando la sed de trascendencia

“Debido a los excesos del racionalismo occidental moderno, que también llevaron a la Iglesia Católica Romana a descuidar toda una parte de la enseñanza de la fe, todo lo que tenga que ver con lo angelical puede parecer poco serio, más aún porque es difícil transmitir la fe católica de una manera simple y realista sobre este tema”, dijo el P. Doat al National Catholic Register.

Si bien ha visto un creciente interés en las figuras angelicales entre los jóvenes, tanto cristianos como no cristianos, señala que esta fascinación a menudo se basa más en el esoterismo que en la teología católica, lo que resalta la necesidad de una reevangelización.

“Esta fascinación es, sin duda, el resultado del fracaso del materialismo, que se ha hecho evidente en los últimos años, ya que se ha hecho creer a la gente que el mundo invisible ya no importa, que para ser feliz sólo hay que tener una casa bonita y un coche. Ahora mucha gente se ha dado cuenta del impasse de esta visión del mundo y se está volviendo mucho más receptiva a la cuestión de los ángeles, que fácilmente abre la puerta a la trascendencia en sus vidas”, continuó.

Prueba de ello es el éxito inesperado que han tenido sus sesiones de enseñanza sobre angelología cristiana en el santuario del Mont Saint Michel en los últimos años, que han atraído a multitudes de todos los ámbitos sociales.

Paralelamente a esta experiencia de campo, mientras intentaba abastecer la librería del santuario, se dio cuenta de que faltaba literatura suficientemente accesible para el público general.

“A menudo hay libros de teología muy intelectuales, o libros devocionales que sólo atraen a personas que ya están convencidas, así que tuve la idea de producir algo un poco diferente para difundir las enseñanzas sobre los ángeles de una manera ‘indolora’, sin que la gente se dé cuenta”, dijo el joven rector.

Vector de reencantamiento

Basándose en sus años como misionero en Cuba en la década de 2010, donde desarrolló su carisma pastoral, el P. Doat conecta fácilmente con los visitantes del santuario y experimenta pequeños milagros a diario, particularmente a través de las confesiones.

A menudo ha sido testigo de cómo los visitantes adultos se sienten naturalmente atraídos al sacramento de la reconciliación, incluso después de décadas de no confesarse. Recuerda en particular a un joven de unos 30 años que, al no haberse confesado desde su Primera Comunión hacía más de 20 años, se acercó instintivamente al confesionario después de ver entrar a otra persona. Su iniciativa inspiró entonces a su joven esposa, seguida por sus padres, abuelos y suegros, todos ellos redescubriendo la confesión por primera vez en décadas.

“Hay un vínculo muy fuerte entre San Miguel y la misericordia, que se refleja en todas las historias de las apariciones del arcángel”, dijo.

Reflexionando sobre la descristianización generalizada en Occidente, que según él hace poco para fomentar las apariciones celestiales, el rector señaló que no es coincidencia que las apariciones más recientes reconocidas por la Iglesia, en particular la de la Virgen María con el Arcángel Gabriel en Ile Bouchard, Francia, en 1947, fueran a niños.

“Al parecer, en Occidente, las únicas personas que todavía son capaces de ver ángeles son los niños, porque aún no están consumidos por el materialismo y el racionalismo, y aún tienen una visión encantada del mundo”.

En su opinión, la desaparición gradual de los ángeles de la conciencia occidental en los últimos siglos refleja un desencanto cada vez más profundo del mundo, una tendencia acelerada por el humanismo ateo.

Esta cosmovisión ha cegado a los seres humanos ante el hecho de que, en el orden natural perfecto creado por Dios, seres benévolos velan por ellos. Su novela fue diseñada para recordarles esto a los lectores, señalando que la amistad con los ángeles “abre nuestros corazones a lo invisible”, haciéndonos crecer en amistad con Dios y otorgándonos una visión más celestial del mundo.

Tomando inspiración de Oriente

Este fenómeno, señala, es mucho menos frecuente en Oriente, donde los cristianos tienen una visión cosmológica de la salvación que “los preserva de la mentira del materialismo”. Por ello, considera que, a diferencia de los occidentales, que tienden a tener una visión más bien individual de la salvación, los católicos orientales y los ortodoxos adoptan una visión más comunitaria y cosmológica.

“Cuando la tradición está impregnada de himnos bizantinos que hablan de la creación visible e invisible —ángeles, árboles, flores y pájaros, etc.— no se pierde de vista el hecho de que el cielo no es para esta tierra”, dijo, convencido de que los cristianos occidentales harían bien en inspirarse más en sus hermanos orientales, que también tienen una forma mucho más elaborada de devoción a San Miguel.

La dimensión consoladora del arcángel, por ejemplo, es un aspecto poco conocido hoy en Occidente, pero sigue siendo central en la devoción popular oriental.

“San Miguel ‘psicopompo’, ‘psicostasis’, San Miguel consolador… Dejamos eso de lado y redujimos al arcángel a una especie de luchador, un trozo de cuerpo musculoso con armadura. Sin embargo, todos estos aspectos estaban presentes en la tradición occidental del primer milenio”, continuó el P. Doat.

En su opinión, recuperar la riqueza de esta devoción ancestral es tanto más beneficioso cuanto que fomenta la unidad cristiana, ya que incluso algunos protestantes son devotos de San Miguel Arcángel.

“Tenemos aquí un auténtico tesoro común, que debemos cuidar”, concluyó, “y mi misión como custodio de una joya cristiana milenaria es precisamente enriquecerla allí donde sea posible”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.