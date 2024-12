Una cifra récord de 140 cardenales podrían asistir a un eventual cónclave en la Capilla Sixtina. Habrían sido 141, pero la muerte del Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot el 25 de noviembre redujo el número. En total, el Sacro Colegio cuenta ahora con 255 miembros.

El número de cardenales electores es el dato más crítico que se desprende del consistorio de este fin de semana. De los 140 cardenales electores, 110 han sido creados por el Papa Francisco, 24 por el Papa Benedicto XVI y seis por San Juan Pablo II. A finales de año, el 24 de diciembre, el Cardenal indio Oswald Gracias, creado cardenal por Benedicto XVI en 2007, cumplirá 80 años y, por lo tanto, ya no podrá participar en un cónclave.

Otros 14 cardenales cumplirán 80 años en 2025. Se trata de los cardenales Christoph Schöenborn, Fernando Vérgez Alzaga, Celestino Aós Braco, George Alencherry, Carlos Osoro Sierra, Robert Sarah, Stanisław Ryłko, Joseph Coutts, Vinko Puljić, Antonio Cañizares Llovera, Vincent Nichols, Jean-Pierre Kutwa, Nakellentuba Ouédraogo y Timothy Radcliffe.

Dos de ellos fueron creados cardenales por San Juan Pablo II, cuatro por Benedicto XVI y ocho por el Papa Francisco.

Sin embargo, habrá que esperar hasta mayo de 2026 para volver a la cifra de 120 cardenales electores establecida por San Pablo VI y nunca derogada.

Las elecciones del Papa Francisco

Por primera vez, ahora hay un cardenal en Irán, el arzobispo Dominique Matthieu de Teherán-Ispahan, un misionero belga. También es la primera vez que hay un cardenal en Serbia, con el arzobispo Ladislav Nemet de Belgrado recibiendo el birrete rojo.

El Papa Francisco ha creado cardenales de 72 naciones diferentes, y 24 de esas naciones nunca antes habían tenido un cardenal.

El Papa Francisco ha demostrado también que no elige en función de las sedes cardenalicias tradicionales. Por ejemplo, no hay cardenales para dirigir los dos patriarcados históricos europeos de Lisboa y Venecia, ni tampoco en Milán, Florencia o París.

Sin embargo, hay excepciones. En este consistorio, el Papa Francisco creó cardenales a los arzobispos de Turín y Nápoles en Italia; Lima, en Perú; Santiago de Chile; Toronto; y el vicario general de la diócesis de Roma.

Nápoles entró en la lista de manera algo sorprendente, y la decisión del Papa se comunicó en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 4 de noviembre. El arzobispo Domenico Battaglia, de Nápoles, reemplazó al obispo Paskalis Bruno Syukur de Bogor (Indonesia), quien había pedido al Papa Francisco que lo eliminara de la lista de nuevos cardenales por razones personales no especificadas.

El equilibrio geográfico del Colegio Cardenalicio

El Papa no decidió reemplazar a un posible cardenal indonesio por otro cardenal de Asia.

Mientras tanto, el porcentaje de cardenales italianos en el Colegio Cardenalicio es el más bajo de la historia, al menos en los tiempos modernos. Sólo durante el llamado Cautiverio de Aviñón (1309-1377) el porcentaje de cardenales italianos fue tan bajo.

Sin embargo, a los 17 de Italia hay que añadir el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, que está incluido en la cuota de Asia, y el Cardenal Giorgio Marengo, ordinario de Mongolia, también en Asia.

El Cardenal Angelo Becciu es considerado no elector, pero este estatus está todavía por determinar. El Papa Francisco le había pedido que renunciara a sus prerrogativas de cardenal, pero ha seguido invitándolo a los consistorios y a las Misas, donde siempre ha estado entre los cardenales. Si antes no se toma una decisión, el Colegio Cardenalicio, por mayoría de votos, decidirá si el Cardenal Becciu será admitido o no al cónclave.

Distribución regional

El balance sigue siendo el mismo. Además de los cuatro cardenales italianos con derecho a voto, Europa ha recibido tres cardenales más: el arzobispo de Belgrado Ladislav Nemet (58 años), el arzobispo Rolandas Makrickas (52), arcipreste coadjutor de la basílica papal de Santa María la Mayor desde marzo, y el sacerdote dominico Timothy Radcliffe (79). Europa cuenta ahora con 55 cardenales.

América Latina ha recibido cinco nuevos cardenales. La púrpura ha llegado a diócesis que la han recibido varias veces —con Mons. Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio (74) en Lima y Mons. Fernando N. Chomali Garib (67) en Santiago de Chile— o sólo una —con Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera (69) en Guayaquil, Ecuador; y Mons. Jaime Spengler (64, quien también es presidente del CELAM) en Porto Alegre, Brasil—.

También es una primicia la birreta roja de Mons. Vicente Bokalic Iglic (72), Arzobispo de Santiago del Estero. Sin embargo, en este caso, el terreno ya estaba preparado con la reciente decisión de trasladar el título de Primado de Argentina desde Buenos Aires a esta sede. En total, América Latina cuenta ahora con 24 cardenales (entre ellos el Cardenal Celestino Aos Braco, Émérito de Santiago de Chile, nacido en España).

Asia ha recibido cuatro nuevos cardenales. El Papa entregó el capelo rojo a Mons. Tarcisius Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, de 66 años, y a los obispos de dos diócesis que nunca han tenido un cardenal al frente: Mons. Pablo Vigilio Siongo David, de 65 años, de Kalookan (Filipinas) y Mons. Dominique Joseph Mathieu, de 61 años, arzobispo de Teherán.

África ha recibido dos nuevos cardenales, lo que eleva el total del continente a 18. Los dos nuevos son el arzobispo Jean-Paul Vesco, de 62 años, en Argel, y el arzobispo Ignace Bessi Dogbo, de 63 años, en Abiyán (Costa de Marfil).

América del Norte cuenta ahora con 14 electores, con la incorporación del arzobispo de Toronto, Francis Leo (53). Oceanía tiene cuatro electores, con la creación del obispo Mykola Bychok, de la Eparquía de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne de los ucranianos, como cardenal. A sus 44 años, se ha convertido en el miembro más joven del Colegio Cardenalicio.

Representación nacional

Italia sigue siendo la nación más representada en el cónclave, con 17 electores (más dos más en Asia). Estados Unidos tiene 10 cardenales electores y España tiene siete (con otros tres en Marruecos, Chile y Francia).

Brasil ha aumentado a 7 electores y la India a 6. Francia se mantiene con 5 electores, a los que se ha sumado el arzobispo Vesco en el norte de África. El Cardenal François-Xavier Bustillo, Obispo de Ajaccio, es anágrafamente español aunque naturalizado francés.

Argentina y Canadá se unen a Polonia y Portugal con cuatro cardenales electores, mientras que Alemania está empatada con Filipinas y Gran Bretaña con tres.

El peso de los cardenales electores comprometidos en la Curia, en otras funciones romanas o en las nunciaturas, ha disminuido, como el de los italianos. Serán 34 de 140, un mínimo histórico.

De los 21 nuevos cardenales, 10 (todos electores) pertenecen a órdenes y congregaciones religiosas, otro récord. El número de electores religiosos en el Sacro Colegio ha aumentado de 27 a 35. Los Frailes Menores se unieron a los Salesianos con cinco y superaron a los Jesuitas, que se mantienen en 4. La familia franciscana crece a 10 electores (5 Menores, 3 Conventuales y 2 Capuchinos). Los Lazaristas y Redentoristas ascienden a 2.

¿Cómo sería un posible cónclave?

Esto no significa necesariamente que el cónclave vaya a ser “como Francisco”. No sólo los nuevos cardenales tienen perfiles muy diferentes, sino que todavía no han tenido mucha oportunidad de conocerse entre sí. Los Papas también han utilizado los consistorios para reunir a cardenales y tratar temas de interés general.

El Papa Francisco lo había hecho sólo tres veces: en 2014, cuando se habló de la familia; en 2015, cuando se trató la reforma de la Curia; y en 2022, cuando se discutió la constitución apostólica Praedicate Evangelium, o la reforma de la Curia ahora definida y promulgada.

En esta última reunión, los cardenales se dividieron en grupos lingüísticos, con menos posibilidades de hablar juntos en la asamblea. Este escenario hace que la votación sea muy incierta.

Otro dato que hay que tener en cuenta es que hasta la elección de San Juan Pablo II, los cardenales reunidos en el cónclave se alojaban en alojamientos improvisados ​​en el Palacio Apostólico, cerca de la Capilla Sixtina. Juan Pablo II hizo reformar la Domus Sanctae Marthae (Casa Santa Marta) precisamente para garantizar a los cardenales que elegirían a su sucesor un alojamiento más adecuado.

Hoy, sin embargo, el Papa Francisco vive en la Domus Sanctae Marthae. Esto significa que, tras la muerte del Papa, al menos el piso donde vive el pontífice debe ser sellado, como lo es el apartamento papal. Sellar un piso de la Domus también significa perder un número considerable de habitaciones. Y con un número tan elevado de votantes, también significa correr el riesgo de no tener suficientes habitaciones para acomodar a todos los cardenales.

Los electores podrían ser ubicados en apartamentos vacíos dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero esto los aislaría aún más. En la práctica, existe el riesgo de que, durante el cónclave, los cardenales no siempre puedan estar juntos para discutir la elección.

Por estas razones, aunque el Papa Francisco ha creado más de dos tercios de los cardenales electores, no es de ninguna manera seguro que el Papa elegido en un futuro cónclave tenga el mismo perfil que el Papa Francisco.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.