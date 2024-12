Con 1.75 millones de suscriptores en YouTube, Andrés Croxatto —conocido como Andrés Perfume-Man en YouTube— se ha convertido en el influencer más popular de la perfumería en español. En una conversación con ACI Prensa, ahondó en los pormenores de su vida y de su historia de fe, que hoy le llevan a afirmar inequívocamente que “la vida fuera de la Iglesia Católica no puede tener sentido”.

Croxatto reside en Valencia (España), aunque es chileno de nacimiento. Está felizmente casado y a la espera de su séptimo hijo. Hace seis años empezó con su canal de YouTube, donde reseña y analiza fragancias después de probarlas, un éxito total que acumula más de 200 millones de reproducciones en más de 300 videos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Después de tanto tiempo con su canal, rescata “lo divertido que ha sido y el trabajo fabuloso que es”. Andrés Perfume-Man es ahora un negocio del que puede vivir, uno que trata de hacer siempre lo mejor posible, pero que surgió en su vida después de un largo camino recorrido, en el que no faltaron obstáculos y dificultades.

“Estoy convencido de que la vida fuera de la Iglesia Católica no puede tener sentido. No puede tener sentido, porque no existe el perdón. Lo natural en el ser humano es que no exista la bondad, la generosidad, el perdón. Todas esas virtudes que pensamos que podemos desarrollar por nuestras fuerzas, aprendí que no es así”, afirma.

“A mí la sabiduría de la Iglesia me enseñó a ver estas cosas, porque si no lo escuchas en la Iglesia, ¿dónde lo vas a escuchar? En ningún sitio, absolutamente en ningún sitio. ¿Dónde vas a conocer realmente quién eres? Los pecados que puedas tener, la incapacidad de amar que uno tiene, la incapacidad de perdonar. ¿Quién te va a enseñar la realidad para poder discernir y mirarte a ti mismo y decir: 'Ah, este soy yo'. Yo el único lugar que conozco que te puede enseñar eso es la Iglesia”, comparte Croxatto.

Un joven rescatado por un sacerdote católico

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mucho antes de convertirse en la referencia hispana de los perfumes, Croxatto explica que su juventud en Chile fue complicada. “Tengo muchas dificultades que traigo conmigo desde chico”, precisa. Creció en una familia desestructurada, sin una figura paterna, en la que es el segundo de tres hijos, el único varón.

Su madre siempre fue muy creyente, recuerda que siempre lo invitaba a acompañarla a la iglesia. El interés de Croxatto por la religión duraría poco. Comenta que siempre quiso hacer de su vida “lo que él quisiera y según como él se la imaginaba”. La Iglesia se convirtió pronto “en una limitación”.

“Yo quería desarrollarme en el sexo, en las drogas, en mi forma de trabajar, de ganar dinero. En el fondo, quería desarrollar mi propia forma de vivir. Yo pensé que lo iba a hacer bien, la verdad, haciendo las cosas como a mí se me daba la gana. Lo probé y me salí radicalmente de la Iglesia, porque quería hacer mi vida a mi estilo”, recuerda.

A los 19 años nació su primera hija. A partir de entonces la vida, continúa, se fue complicando muchísimo. “Tenía una hija y no tenía nada de dinero, no pude seguir estudiando y mi trabajo era muy precario. Además, empecé a fumar marihuana constantemente”, confiesa.

“La vida no sólo era muy difícil, sino que la visión de futuro era imposible. No había nada. Me vi que estaba en una situación deplorable, aunque me lo pasaba bien, pero la vida no podía ser eso. La situación era negra, pero el panorama a futuro era peor”, relata Croxatto.

En medio de esta realidad, afirma que su hermana mayor, también muy creyente, fue un modelo a seguir. “A ella todo le salía bien. Se casó, empezó su familia. Era una persona a la que se le notaba plena, porque vivía en la verdad”, destaca. Es entonces cuando entra en escena un sacerdote, amigo de la familia, que casó a esta hermana en Valencia.

“Se me ocurrió escribirle una carta muy cortita y muy tonta. Era fría, sin ninguna gracia y de cuatro líneas a este cura que ya yo había conocido antes. La cosa es que este hombre se presentó en Chile porque le escribí. Mi carta le conmovió el corazón, no sé de qué manera, porque no tenía nada especial. Se quedó más o menos un mes”, comparte.

Durante este tiempo, en el conversaba asiduamente con el sacerdote, afirma que hablaba a Dios de la siguiente manera: “Yo soy consciente de que este panorama es muy negro y va a peor. Si esto se arregla, no me va a quedar otra que reconocer que es un milagro”.

El sacerdote le llevaría consigo a Valencia, no sin antes pedirle tajantemente que se alejara de la vida desordenada que llevaba hasta ese momento. Esto fue, asegura Croxatto, un antes y un después en su historia.

En España, llegó a vivir con su hermana mayor durante dos años, por primera vez en una familia funcional. Asegura que mantuvo siempre en mente una frase que le dijo el sacerdote en Chile y que le cambió la vida: “Andrés, estás viviendo fuera de la realidad y no hay nada mejor que la realidad”. Esto le fortaleció para cambiar de vida. Jamás volvió a probar la droga.

Su situación cambió paulatinamente, con mucho esfuerzo de por medio. Comenta que, cuando más lo necesitaba, se levantaba cada día a las tres de la mañana y rezaba: “Señor, ten piedad de mí que necesito un trabajo”. Al poco tiempo empezó a llegar un trabajo tras otro.

“Lo fácil sería verlo como una cosa pintoresca: 'yo pido y Dios me da'. No creo que sea así, pero el Señor obró un milagro. Quiero decirte que para mí esto no es una superstición. En realidad yo no buscaba un trabajo, sino que mi vida tuviera un sentido pleno. Tener toda mi vida ordenada, eso solo se logra con algo mucho más profundo”, afirma.

¿Qué recomienda Andrés Perfume-Man para ir a Misa?

Su trabajo en YouTube es algo relativamente reciente. Croxatto dice que no es aficionado a “tener” los perfumes, ni a “comprarlos”, sino a usarlos y que otras personas se interesen por ellos. Los perfumes son entonces una experiencia comunitaria, al igual que la fe.

“Una persona que dice que no necesita a la Iglesia para desarrollar su fe, desde mi punto de vista, es una persona que no se conoce absolutamente nada. Que en el fondo es como yo cuando tenía 19 años. ¿Dónde está la fuente desde donde Dios te habla, te acoge y se te revela? En realidad, la posición más cómoda es esa. Es la más inmadura e ingenua”, afirma.

Croxatto resalta además que la liturgia está impregnada de aromas, como el incienso y los santos óleos. Además, recuerda que la Biblia habla del sacrificio de Cristo como un “aroma agradable” (Ef. 5,2) que se entrega a Dios, y el pasaje del Evangelio en el que María derrama sobre los pies de Jesús un perfume de nardo puro de gran valor (Juan 12. 3,8).

Haciendo un repaso de su vida, también resalta el valor del sufrimiento y el sacrificio ofrecido a Dios, que “es un misterio difícil de entender” pero que es necesario para crecer y lograr cosas grandes.

“Dios no está lejos de ese sufrimiento. Eso sí lo sé”, sentencia.

Por último, asegura que su trabajo con Andrés Perfume-Man es en sí un milagro, por lo complicado que es prosperar en YouTube, a tal punto que se transforme en un negocio del cual se pueda vivir. Croxatto es sin duda alguna, después de un largo camino recorrido, a quién acudir para encontrar el perfume ideal para cada ocasión.

“Para Misa, un domingo al mediodía, cuando hace calor, puedo recomendar una cosa muy buena cítrica, marina, ganadora, masculina y rica. Una cosa que proyecte limpieza y que sea especial: Acqua di Gio es muy especial, aunque es un poquito antigua, y Dior Homme Cologne, que también es un olor clásico, pero es una maravilla, exquisita, masculina y tiene encanto. Esas dos son apropiadas”, concluye.