CRÍTICA DE CINE: La nueva película retrata a la Virgen María con reverencia, pero se toma libertades preocupantes con la doctrina católica.

La historia de María y la Navidad es tan antigua como la fe y tan fresca como el futuro. ¿Qué podría ser (o debería ser) más bienvenido en la época navideña que una película sobre María y el nacimiento de Jesús? El 6 de diciembre se estrena en Netflix una película titulada María.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Dirigida por el católico D.J. Caruso , y con la intención de hacer una película reverente, María no escatima en drama centrado en la Madre de Cristo. Para lograr autenticidad, Caruso eligió a la actriz israelí Noa Cohen y al actor Ido Tako para interpretar a María y a José. El nombre más reconocido en el elenco es el de Sir Anthony Hopkins, quien interpreta a Herodes. El casting de actores poco conocidos se convierte en un punto a favor de esta película.

María es el tipo de película que casi no se ve. Se desearía que hubiera más sobre este tema. Pero para los espectadores católicos, hay varias reservas importantes a tener en cuenta.

El guión pasó por muchas reescrituras, con la consulta de líderes religiosos cristianos, judíos y musulmanes, y se toma licencias creativas con los diálogos, escenas y realidades históricas y teológicas. Aun así, se aleja mucho de la historia real.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Como esta película se enfoca en la vida temprana de María, los eventos comienzan con Ana y Joaquín pidiendo al Señor un hijo, seguidos por el nacimiento de María y una breve mirada a su infancia hasta que es llevada al Templo. Allí, María es recibida por Ana, quien más tarde sería la misma Ana en la Presentación. Todo es muy atmosférico. Un actor y una actriz israelíes interpretan a Joaquín y Ana de manera comprensiva y simpática.

Como María, Cohen es inocente, modesta y, a sus 22 años, creíble como una joven que recibirá el mensaje divino del arcángel San Gabriel. Vemos la inocencia y virtud de María, su caridad y su cuidado por los pobres y mendigos, trayendo comida de la mesa de las chicas del Templo. Es atacada espiritualmente y físicamente mientras Lucifer intenta tentarla en el Templo, pero Gabriel acude a su ayuda.

Obviamente, estos son “qué pasaría si” ficticios, como la representación en la película del encuentro de José con María, cuando él busca comida y la ve al otro lado del río lavando ropa, deseando ayudarla a recuperar un velo. Este “encuentro simpático” insinuado del siglo XX parece estar diseñado para conectar con audiencias más jóvenes. Dado que José fue guiado hacia ese encuentro por una figura extraña envuelta en una túnica azul —el ángel Gabriel—, simplemente llama a la puerta de los padres de María y la reclama como su esposa. Esto es altamente improbable, dadas las normas de cortejo judío de la época.

Luego, algunas de las escenas y palabras más hermosas de la Biblia, tal como las escribió Lucas, están extrañamente ausentes. Cuando Gabriel viene a traerle el mejor mensaje posible a María, es una figura sombría y aterradora con la misma túnica, con el rostro mayormente cubierto, no como un magnífico arcángel. ¿Por qué la oscuridad? ¿Ningún rayo de sol, un símbolo perfecto para un anuncio tan gozoso?

Gabriel le dice que su Hijo reinará sobre la casa de David. Pero se omite su elocuente explicación de cómo ese Hijo “será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin… Será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1,32-35).

María responde “Que se haga en mí”. Sin embargo, Lucas escribe que María respondió a Gabriel, “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”.

Sin revelar demasiados detalles de la trama, María está esperando mientras está en el Templo, le cuenta a Ana sobre el bebé, y una niña curiosa delata a la sacerdotisa del Templo, quien luego avergüenza a María (nuevamente, un evento inventado para efecto dramático).

Lo mismo ocurre con la excepcional visita de María a su prima Isabel. Aquí, es muy breve, representada en un espacio oscuro como una cueva, iluminado sólo por una pequeña llama de cocina. Isabel está feliz, pero no transmite la descripción de Lucas de una Isabel “llena del Espíritu Santo y [que] exclamó con gran voz: ‘Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre’”. Todas las hermosas palabras de María en el Magníficat, que han resonado durante 2.000 años, están ausentes, omitiendo la oración esencial de María mientras muestra su obediencia a la voluntad de Dios y su comprensión de cómo estos eventos resonarán a lo largo de los siglos.

El papel de Herodes

Naturalmente, esta bondad se enfrenta a la oposición. La película no escatima con Herodes, quien afirma ser el único rey de los judíos. Aparece en un papel mucho más grande que en películas similares. Sus muchas escenas alternan con las escenas de María, José, su familia y el Mesías. El resultado: El contraste entre el bien y el mal se destaca de manera inconfundible.

Hopkins es el Herodes por excelencia, capturando toda la astucia, la brutalidad y el mal absoluto que impulsa al tirano. Poco a poco, también se adentra en la paranoia. Hopkins es el rey de todos los actores que han interpretado a Herodes. Ninguno ha mostrado esa malicia real con este grado de intensidad. Naturalmente, la violencia en diversas formas subraya la brutalidad de Herodes.

Típico en las películas bíblicas e históricas, aquí se toma licencia dramática para imaginar eventos y a veces emparejarlos con realidades básicas y no siempre en orden cronológico. Por ejemplo, cuando nace Jesús, un pastor parlanchín le cuenta a Herodes sobre la noticia.

El lugar de José

San José rescata a María más de una vez, como por ejemplo de lo que parece ser una muerte segura por lapidación instigada por ya-sabes-quién. Tako tiene la edad adecuada para interpretar a José, pero no proyecta la madurez que seguramente tenía el esposo de María. Debido a que José era fuerte pero callado, su diálogo es necesariamente una invención dramática. (“Nunca he experimentado algo así en toda mi vida”, le dice a María. “Algo cambió en mí cuando vi a tu hija, una criatura hermosa y suave bailando al viento. Y supe que ella es mi esposa. Nunca habría sucedido si este extraño hombre con túnica azul no me hubiera llevado hacia ella”).

Al mismo tiempo, José muestra determinación, defendiendo y protegiendo a María, llegando incluso a luchar por su honor y, en una acción digna de una película, enfrentarse sólo a una multitud de aldeanos cuando quieren apedrearla. La salva, diciendo: “No me importa esto. Pero lo que sí sé es que voy a amar a este niño lo mejor que pueda. … Te amaré lo mejor que pueda”.

Al llegar a Belén, María está sufriendo. En un giro extraño, el diablo aparece para decirle que aliviará su dolor. Ella se desmaya. Él la lleva. Es necesario que San José la rescate. ¿Alguien realmente piensa que Dios permitiría que el diablo hiciera eso a su elegida María?

El parto de María

Luego, se muestra a María sufriendo intensamente durante el parto, mientras dos parteras asisten. Esto no es acorde con la enseñanza católica. Desde el principio, los Padres y Doctores de la Iglesia, incluidos San Agustín y Santo Tomás de Aquino, han enseñado que María sería la única exenta de tales dolores como señal de su santidad única. Ella sola no tuvo pecado original.

San Ireneo, en el siglo II, se refirió a la profecía de Isaías: “Antes de que tuviera dolores de parto, dio a luz; antes de que le viniera el dolor, dio a luz un hijo. ¿Quién ha oído hablar de algo semejante? ¿Quién ha visto algo así?” (Isaías 66:7). San Gregorio de Nisa, alrededor del 380, explicó que “no hubo dolores de parto… su nacimiento ocurrió sólo sin dolores de parto,” refiriéndose también a Isaías. Y San Agustín enseñó: “En el momento de la concepción, fuiste toda pura; al dar a luz, estuviste sin dolor”. Santo Tomás de Aquino explica aún más.

La escena se vuelve reverente cuando los visitantes llegan al lugar de nacimiento de Jesús y los Tres Reyes presentan sus regalos.

El regreso a Jerusalén para la Presentación

Simeón es bellamente representado como la gente humilde y reverente que son. Ana está esperando a María en un momento conmovedor. Sin embargo, hay una inversión cronológica bastante extraña. Este regreso a Jerusalén para la Presentación ocurre después de que los soldados de Herodes están masacrando a los infantes, mientras la historia se convierte en una película de “acción” con una persecución de la Sagrada Familia.

¿Lo bueno? Los niños encontrarán esta película más acogedora que la versión 2018 de La estrella de Belén.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en National Catholic Register .