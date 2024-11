La más reciente película de DJ Caruso es María, sobre la Santísima Virgen, que narra los primeros años de vida de Nuestra Señora a través de la huida de la Sagrada Familia a Egipto. La epopeya bíblica se estrenará en Netflix el 6 de diciembre. Oriundo de Norwalk, Connecticut (Estados Unidos), Caruso, que es católico, fue a la universidad en California, donde luego se dedicó al cine como director, productor y escritor. Es muy conocido por sus películas de suspenso y acción.

Al principio de su carrera, fue contratado por Steven Spielberg para dirigir los thrillers Disturbia (2007) y Eagle Eye (2008).

Spielberg no es la única persona famosa que ha tomado nota. También lo ha hecho el Papa Francisco. Como dijo Caruso: “Nos invitaron al Vaticano porque [el Papa] quiere conocer al cineasta que está detrás de la película María. Así que estoy muy emocionado de poder pasar tiempo con el Papa”. En noviembre, antes de partir a Roma en diciembre, Caruso habló con el National Catholic Register sobre María.

¿Por qué decidiste hacer esta película en particular sobre nuestra Santísima Madre?

Estaba muy, muy decidido a contar la historia. Sentía que su historia no estaba muy valorada. Todos hemos sido condicionados a entender la historia de la Natividad, y me conmovió mucho la idea de contar una historia desde su perspectiva: cómo fue ser ella y pasar por todo esto desde una niña hasta el nacimiento [de Cristo], y todo. Pero realmente quiero decir que aquí está esta joven que enfrentó la adversidad, tuvo algunas dudas, tuvo algunos miedos, pero finalmente aceptó este hermoso mandato, esa aceptación de Dios, y los llevó a su corazón.

Quería inspirar, en particular a los espectadores más jóvenes, a decir: “Vaya, Mary podría ser mi amiga. Mucho de lo que vivió es contemporáneo y lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Sé que es esta madre icónica, hermosa y santa a la que todos veneramos, pero al mismo tiempo, también era una mujer joven como yo; tuvo que tomar estas decisiones y tuvo que pasar por estas cosas”. Quería hacerla humana y cercana para que la gente la aceptara e incluso la quisiera más de lo que la quiere.

Parece que eres devoto de María. Háblenos de su fe católica.

Soy devota de María. Soy católica. Me crié como católica en Norwalk, Connecticut, seguí siendo católica toda mi vida y permanecí fiel a la Iglesia. Somos una familia de cinco. Somos una familia católica muy fuerte. Todos han ido a escuelas católicas. Nos encanta. Y obviamente, ser católica y rezarle a María, y entenderla como intercesora, es vital para quienes somos como familia y para nuestra fe. Por eso, para mí, [por eso] quería hacer una película para celebrarla.

¿Cómo llegaste a elegir la forma en que presentas a María?

Siempre he admirado lo que Mel [Gibson] hizo con La Pasión [de Cristo] porque, obviamente, humanizó a Cristo y el dolor que sufrió y todo lo que pasó. Bueno, el verdadero origen de esta historia comienza con María, ¿no es así? Entonces, ¿cómo puedo contar una historia que sea convincente y la haga humana y accesible?

Ella es tan vital y tan importante en la vida. Un buen amigo mío, el obispo David O’Connell, de Los Ángeles, que falleció hace dos años en febrero, fue realmente decisivo para traer a María a nuestras vidas y siempre decía: “Ella está ahí para ti. Sólo tienes que hablar con ella. Ella es tu conexión con Cristo. Y si te diriges a ella, todas las cosas buenas sucederán”.

Eso se me ha inculcado a lo largo de los últimos cinco años, y por eso quise hacer una película para celebrar lo extraordinaria que era esa joven.

El único gran nombre en el elenco es Sir Anthony Hopkins. ¿Por qué elegiste a personas relativamente desconocidas, como la actriz y el actor que interpretan a José y María, para tu elenco?

Si hubieras elegido a una estrella para interpretar a María o a José, realmente creo que sería un error.

Creo que Noa [Cohen] e Ido [Tako] son una revelación tal que los hace entrañables. Fue genial traer dos rostros nuevos que en realidad son de la región donde nacieron María y José, ponerlos en roles y presentarlos al mundo. Es una versión más fresca, y el público los aceptará más en la película que si se tratara de una estrella de cine.

¿Por qué usaste aportes de clérigos y teólogos de todos los ámbitos: católicos, protestantes, judíos y musulmanes?

Creo que fue importante porque voy a proceder de nuestra sólida perspectiva católica y siempre voy a intentar hacerlo. Supongo que siempre será controvertido, pero quería que María fuera accesible para todos los que la aman, todos los que pueden aceptarla y venerarla. Obviamente, la veneramos de una manera en que otros no lo harían.

Pero no quería cerrar la puerta a una sola cosa en particular, porque esta es una película para celebrar a María, esta joven y poderosa niña, y hacerla humana. Quería ceñirme a las Escrituras como base de lo que necesitábamos hacer, y luego ir a ver el Protoevangelio de Santiago, luego el historiador Josefo, que tenía mucho sobre Herodes. Así que creamos la narrativa utilizando a estos eruditos y asegurándonos de que no fuera un documental, obviamente. Pero queríamos asegurarnos de que estábamos rindiendo homenaje y haciendo las cosas correctamente. Eso era muy importante para hacerlo bien. Queríamos a María para todos... accesible para todos los creyentes y no creyentes también.

Muchas personas imaginan a San José como mucho mayor que María. Pero le das una edad mucho más cercana a la de ella.

Me alegra mucho que digas eso, porque también siento que, incluso para el público más joven, María y José son adultos jóvenes, y les resulta emocionante porque no se trata de un anciano que lleva a María en un burro, protegiéndola como una figura paterna, en cierto modo. Son dos jóvenes que están juntos en esto. Esa era definitivamente mi intención porque creo que puede abrir su historia.

Además, mi querido amigo, el obispo David O’Connell, que me estaba ayudando, me dijo específicamente: “DJ, por favor, dale voz a José. No tiene voz en ninguna de las Escrituras, y es una figura fundamental. Es el héroe anónimo del Evangelio, y no recibe ningún cariño porque no dice nada. Pero, por favor, dale voz. Piensa en lo que tuvo que pasar y en lo que tuvo que hacer frente, y en cómo tuvo que luchar contra la turba, y en cómo tuvo que entender y hacer lo correcto. Piensa en lo valiente que fue al enfrentarse a esta turba y decir: ‘No apedreen a esta mujer’. Él va a ir contra la corriente, lo cual es muy difícil de hacer para estos jóvenes hoy en día”.

El obispo decía que sería un gran modelo a seguir para todos estos jóvenes, pues les diría: “Miren, esto es lo que voy a hacer. Voy a defender lo que es correcto y lo que creo. No voy a dejar que las turbas me obliguen a hacer algo que creen que debo hacer”.

Ese fue probablemente su mensaje más importante para mí: “Por favor, dale voz a Joseph y haz de él el héroe que es”. Ese fue uno de los objetivos que me propuse.

Probablemente se podría ver su influencia en la creación de un personaje tridimensional para José que la gente pudiera entender y amar. Creo que es la primera vez en una película que se puede ver florecer la relación entre María y José; Puedes verlos acercarse cada vez más, en función de cuál era su misión y lo que tenían que hacer.

¿Cómo te mantienes cerca de María?

Rezo el Rosario. Mi esposa reza el Rosario. Algunos de nuestros hijos rezan el Rosario. Cuando falleció el obispo David O’Connell, su familia me regaló su perro, que paseaba todas las mañanas y terminaba cuando terminaba el Rosario. Todas las mañanas, cuando saco a pasear a Quito, no siempre tengo tiempo para rezar el Rosario, pero rezo dos Avemarías y dos Padrenuestros. Las Avemarías son una parte importante de mi día.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que más destaca de la película María?

Creo que lo que más me complace es la idea, por los comentarios que estoy recibiendo, de que sí, María fue bendecida. Sí, María fue elegida. Pero ella tiene que aceptarlo. En el miedo, tiene que decir: “Está bien, me apunto”. Deja que Dios entre en su corazón. Creo que la gente que ve la película se da cuenta de que está tomando una decisión. Está tomando una decisión que todos debemos tomar. Tomar esta decisión no significa que su vida vaya a ser más fácil. Pero para hacer cosas maravillosas y grandiosas, hay que tomar esa decisión.

Cuando filmé esa escena [de la Anunciación] y Gabriel se le acercó y ella básicamente le dijo: “Que se haga en mí. Que sea yo”, se me saltaron las lágrimas y me di cuenta de que esa era la razón… En ese momento me di cuenta de que por eso estaba haciendo la película, porque esa revelación fue como si ella hubiera tomado esa decisión, y es una decisión que todos debemos tomar, y si podemos transmitir ese mensaje… y todos están viendo la película [antes de las proyecciones] y diciendo: “Esto es realmente genial. No pensé que una epopeya bíblica se vería así o sería tan genial”. Y si el público más joven ahora puede acercarse y sentirse más cerca de María, entonces la película es un éxito, para mí.

¿Cuáles son tus mayores esperanzas para la película? ¿Qué te gustaría que sucediera?

Mi esperanza es que la gente vea la película y se sienta mucho más cerca de María. Creo que existe una relación que es muy vital y muy importante. Me encanta que la gente se identifique más con María, la Santa Madre, y que la vean como una amiga, que la vean como una contemporánea que tuvo que luchar y pasar por las cosas que mucha gente en este mundo pasa, pero que la vean como la heroína que realmente es y que tengan una apreciación más profunda de la belleza, el amor y la luz que es María. Ese era mi único objetivo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.