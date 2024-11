Martin Scorsese ha deseado durante mucho tiempo traer a la vida una serie sobre los santos , incluso antes de la siempre controvertida La última tentación de Cristo o su más reciente película de fe, Silencio. Pero el tan esperado proyecto finalmente se concretó este año. Scorsese explicó: “Tal vez el hecho de que existan santos, hayan existido santos y aún haya santos sea algo que nuestra nueva generación no comprende. Porque no vivimos con ellos. Así que pensamos que era un buen intento de tratar de entender qué es eso y qué es la fe, realmente”.

Scorsese visitó la Orden de los Dominicos Irlandeses en San Clemente , Roma, en 2023, para investigar temas de fe para esta serie, así como para otras películas religiosas que tiene en proceso. La producción de The Saints tomó siete años en total para concebirse y completarse.

Debido al contenido y contexto de las historias, que incluyen violencia gráfica y detalles sangrientos de la guerra , la serie es adecuada para una audiencia adulta y no es para niños. La vida de San Maximiliano Kolbe también muestra desnudez relacionada con su encarcelamiento en Auschwitz.

El episodio sobre San Maximiliano Kolbe hace referencia a contenido polémico sobre el supuesto antisemitismo del sacerdote, aludiendo a una pequeña secta que muchos en ese entonces creían que era un hecho, pero Jedrzej Giertych, autor de Libel Against a Saint, defiende a Maximiliano diciendo: “El Padre Kolbe ciertamente no era un enemigo de los judíos como tal, y en particular, nada que ver con un antisemitismo ‘racial’ o ‘zoológico’. Vio en los judíos almas creadas por Dios, por quienes rezaba continuamente y a quienes buscaba ayudar cuando estaban en necesidad”.