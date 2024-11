El próximo 8 de noviembre llega a los cines The Best Christmas Pageant Ever (El mejor espectáculo navideño de todos), una nueva película dirigida por el creador de la serie The Chosen, que busca recordar a los creyentes el verdadero significado de la Navidad.

Basada en el exitoso libro de 1972 de Barbara Robinson, la historia sigue a los seis traviesos hermanos Herdman, quienes tras colarse en una iglesia acaban interpretando los papeles principales en la obra navideña del pueblo. Aunque la comunidad desea expulsarlos, los Herdman logran mostrar a todos que Jesús vino al mundo para todos, incluso para ellos.

La película se estrenará en cines de Estados Unidos el 8 de noviembre y fue dirigida por Dallas Jenkins, creador, escritor y director de la exitosa serie The Chosen.

En una entrevista con el National Catholic Register, Jenkins compartió lo mucho que significa esta película y lo que espera que la gente aprenda de esta.

Hace casi 20 años, su esposa Amanda trajo el libro a casa para que la pareja lo leyera a sus hijos. Jenkins comentó que, mientras leía el libro a su familia, estaba “disfrutando el humor, la nostalgia y el ambiente navideño, y era genial. Y cuando llegué al último capítulo, estaba llorando tanto que no podía ver las páginas”.

Su esposa decidió continuar la lectura, recordó, y luego “ella estaba llorando tanto que no podía seguir. Me lo devolvió para que yo continuara, y nos lo pasamos de uno a otro mientras el otro se recuperaba”.

“Tan pronto como cerré el libro, dije: ‘Tengo que hacer esta película’”, contó.

A partir de ahí, Jenkins encontró al dueño de los derechos, quien ya tenía el proyecto asignado a otros estudios y directores. Cada vez que Jenkins estaba cerca de obtener el permiso, le decían: “No”. Sin embargo, continuó rezando, al punto de tener un recordatorio diario en su teléfono que decía “reza por la obra”.

No fue sino hasta hace unos años, gracias a The Chosen, que cuando los familiares del dueño de los derechos se enteraron de que Jenkins quería hacer la película, lo alentaron a cederle los derechos. Y así lo hizo.

“Realmente podría decir que es un sueño hecho realidad, pero también diría que es un llamado que se hizo realidad”, expresó Jenkins.

Un tema importante que se aborda en la película es recordar a los creyentes el verdadero significado de la Navidad y que Jesús vino al mundo para todos.

Jenkins explicó: “Como Jesús nació como un siervo humilde y no como un rey conquistador, los Herdman, que en esta película y en el libro son los marginados —viviendo en situación de pobreza—, al tomar los papeles principales de esta obra navideña sin conocer la historia, comienzan a hacer todo tipo de preguntas. Y es precisamente debido a su pobreza que, en realidad, están más cerca de la verdadera historia de Jesús y la Navidad que cualquier otra persona”.

Las últimas palabras del libro y de la película son: “Para ustedes ha nacido un Niño”.

“Esas seis palabras, creo, resumen el Evangelio, si lo piensas bien”, sostuvo Jenkins. “Dios se hizo hombre —Emmanuel, ‘Dios con nosotros’— en forma de un bebé y nació para todos nosotros. Y todos tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que eso significa para nosotros y lo que significa para el mundo. Y cuando realmente creemos en eso, ¿cómo queremos vivir esa verdad una vez que la comprendemos? Así que esta película puede, ojalá, darte un vistazo de eso y ayudarte a reflexionar y comprender ‘para ustedes ha nacido un Niño’. ¿Qué significa eso para mí? ¿Y qué significa eso para mí en relación con los demás?”, concluyó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register .