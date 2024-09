Dallas Jenkins, creador, director y guionista de la exitosa serie “The Chosen”, hizo varios anuncios importantes sobre el futuro del programa y el lanzamiento de nuevos proyectos durante la segunda convención anual de fans “ChosenCon”, celebrada el 20 de septiembre en el Orlando World Center Marriott en Orlando, Florida

Los anuncios incluyeron detalles sobre nuevas series, que van desde una serie animada para niños hasta un “reality show” en colaboración con el famoso aventurero y experto en supervivencia Bear Grylls, así como la creación de un nuevo estudio de producción.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La segunda convención anual de fans de "The Chosen", ChosenCon, se llevó a cabo del 20 al 21 de septiembre de 2024 en el Orlando World Center Marriott en Orlando, Florida. Crédito: Francesca Pollio-Fenton / CNA

5&2 Studios, creado por Jenkins, es el nuevo estudio independiente que supervisará la producción de la franquicia “The Chosen” y producirá futuros proyectos cinematográficos y televisivos ambientados en la Biblia. Actualmente, 5&2 Studios está produciendo “The Chosen Adventures” y “The Chosen in the Wild with Bear Grylls”.

“The Chosen Adventures” es una serie animada que sigue a Abby, una niña de 9 años, en la ciudad de Cafarnaúm junto a su amigo Joshua, y cuenta con las voces de los actores Paul Walter Hauser y Yvonne Orji, así como la artista nominada al Grammy Jordin Sparks y miembros del elenco de “The Chosen”, incluidos Jonathan Roumie (Jesús en la serie), Paras Patel, Elizabeth Tabish y Noah James.

"The Chosen Adventures" es una nueva serie animada que sigue a Abby, de 9 años, y a su amigo Joshua en la ciudad de Capernaum. Crédito: 5&2 Studios

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Es un programa que a los niños les va a encantar, a los padres les va a encantar verlo con ellos, y a los abuelos también”, dijo Jenkins en una entrevista con CNA, agencia en inglés de EWTN News. “Estamos tomando las historias de Jesús, los relatos de los Evangelios, los conceptos y verdades bíblicas y mostrándolos a través de los ojos de los niños”.

Elizabeth Tabish, la actriz que interpreta a María Magdalena en “The Chosen”, será una de las voces en la serie animada y comentó que el nuevo programa es “muy apto para las familias, muy encantador, y muy inteligente y divertido también; creo que a los padres les va a gustar tanto como a sus hijos”.

“The Chosen in the Wild With Bear Grylls” es una serie de seis episodios de aventuras, sin guión, en la que el actor Bear Grylls lleva a un miembro del elenco al aire libre para explorar sus testimonios de fe y profundizar en sus perspectivas sobre la serie y los personajes que interpretan.

“The Chosen in the Wild With Bear Grylls” es una serie de aventuras sin guion de seis episodios en la que Bear Grylls llevará a un miembro del elenco a la naturaleza para explorar sus historias personales de fe y profundizar en sus perspectivas sobre la serie y los personajes que interpretan. Crédito: 5&2 Studios

“Es una asociación realmente emocionante”, dijo Grylls en una entrevista con CNA en ChosenCon, y luego compartió que ha “sido un fan silencioso de ‘The Chosen’ desde el principio” y que le ha ayudado en su propia experiencia de fe.

“Amo todo lo que representa ‘The Chosen’, mostrando la fe de una manera hermosa y real”, expresó.

Cuatro de los seis episodios ya se han filmado y sus “historias son hermosas y empoderadoras”, comentó Grylls.

Añadió que cree que a los fans de la serie les gustará conocer a “los actores como personas, cómo son realmente, sus trayectorias, sus viajes de fe a lo largo de todo el proceso, desde diferentes orígenes, diferentes culturas, y las amistades que han formado, para conocerlos de manera auténtica”.

5&2 Studios también está desarrollando tres nuevos programas, que incluyen una serie de tres temporadas sobre Moisés, una serie limitada sobre la historia de José y, después de “The Chosen”, una serie sobre los Hechos de los Apóstoles.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .