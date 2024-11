El Arzobispo de Santa María (Brasil), Mons. Leomar Antônio Brustolin, tomó algunas decisiones sobre el Jubileo 2025 en su jurisdicción. “Lo más contundente”, según la nota del 16 de noviembre, es que no se promoverá “‘encuentros de baile’ en las fiestas de los santos patrones de las comunidades” y no se venderá “bebidas alcohólicas en todos los eventos de la Iglesia Católica”.

El prelado, cuya arquidiócesis se encuentra en el estado brasileño de Río Grande do Sul, indica en la nota que la bula del Jubileo de la Esperanza, Spes non confundit, dice que “en cada celebración jubilar se promoverán y estimularán muchas iniciativas que muestren signos de esperanza, incluidas las ya realizadas”, y por eso la arquidiócesis tomó esta decisión para mostrar “que una nueva forma de celebrar y valorar la vida es posible y, de ninguna manera, incluye prácticas que destruyen la familia y la dignidad humana”.

De ese modo, Mons. Brustolin alentó: “cada parroquia debe preparar a sus peregrinos, organizando abundantes celebraciones penitenciales y promoviendo mucho la formación del discipulado, es decir, grupos de cristianos que se reúnen para escuchar y compartir la Palabra de Dios en sus ambientes y con sus compañeros”.

La razón de la prohibición de las bebidas alcohólicas y el baile

El 20 de octubre, en una Misa que presidió en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la localidad de Restinga Sêca, el Arzobispo de Santa María resaltó que durante “el año jubilar, en ninguna capilla, en ninguna iglesia habrá baile”, algo que “fue decisión del consejo y por supuesto el obispo la firmó”. Además, resaltó que “la gente lo está haciendo mal, ¿voy a dejar que hagan lo que quieran? ¡No!”.

El prelado se refirió al caso concreto al que se refería: “Hay una fiesta, vienen 50 personas a Misa, 150 a almorzar y 300 al baile. Y mi pregunta es ¿existe la iglesia para los bailes? (…) Con unas canciones desagradables, que me muero de vergüenza, ¿no?”.

“Hacen una fiesta allí el domingo por la tarde, una pelea termina en la comisaría y el jefe de policía vino a mí y me dijo: ‘pero obispo, ¿la Iglesia Católica hace bailes, vende cerveza? Allí todos estaban borrachos peleando, golpeándose unos a otro’”, lamentó el arzobispo.

“‘¿No te da vergüenza, obispo?’. Me da vergüenza, pero puedo soportarlo. Son los hijos que tengo. ¿Crees que eso te hará ganar más dinero que traer familias y niños? Debemos valorar la familia, no el desorden, no la vergüenza, no la violencia”, señaló entonces el arzobispo.

Luego que el video de lo ocurrido se hiciera viral en redes sociales, el clero de la Arquidiócesis de Santa María aprobó una nota de apoyo a Mons. Brustolin el 6 de noviembre, en la que destacó que “esta decisión pertenece a toda la Arquidiócesis de Santa María” y que “el Arzobispo Don Leomar no tomó una decisión autoritaria”.

Los sacerdotes de Santa María resaltaron que “esta medida tiene como objetivo preservar la sacralidad y el verdadero espíritu de comunión de las celebraciones religiosas, evitando que las prácticas sociales comprometan el enfoque espiritual y el testimonio de fe que representan estas ocasiones”.

El Jubileo 2025 comenzará en la Arquidiócesis de Santa María el 29 de diciembre con una Misa en la Catedral local y una romería. El arzobispo destacó que durante todo este tiempo habrán varios signos visibles para la fe de los fieles católicos: “la celebración eucarística, la profesión de fe y las indulgencias”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital .