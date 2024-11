Los obispos de Colombia precisaron que el señor Ramiro Arango Escobar, que se presenta como “cura”, pidiendo una dictadura del presidente Gustavo Petro y el levantamiento del pueblo colombiano, no es sacerdote de la Iglesia Católica.

“El señor Ramiro Arango Escobar no es un sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no está en comunión con el Papa Francisco ni con los obispos católicos y, por tanto, no pertenece al clero de ninguna jurisdicción eclesiástica del país”, precisa un comunicado del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), publicado este 18 de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

ATENCIÓN ✅ | Comunicado del Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, en relación con los videos y mensajes del señor identificado como Ramiro Arango Escobar 👇🏽. pic.twitter.com/F4NvvPlS73 — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 18, 2024

“Las afirmaciones y llamados hechos por el señor Ramiro Arango Escobar no representan a la Iglesia Católica colombiana”, precisan los obispos de la CEC.

En un video difundido en redes sociales, Arango pide tomar el Consejo Nacional Electoral al que llama “cloaca” y exhorta: “¡Pedimos, yo pido dictadura! Y la pido sin miedo porque yo sé que una dictadura en manos de Gustavo Petro Orrego respeta la vida y respeta la dignidad humana. Hay que purificar todo este estado”.

Dirigiéndose a Petro y usando también palabras soeces, Arango afirma: “Soy un cura que lo invito al levantamiento, y si no, que el pueblo se levante. Si usted no es capaz de gobernar vamos a tomarnos las calles y a tomar justicia por el pueblo. ¡Yo soy amigo de una insurrección popular y me estoy haciendo amigo de las guerrillas también! (…) ¡Yo sí soy amigo de la lucha armada ya!”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El padrecito Ramiro Arango Escobar, es un ser oscuro y muy peligroso



Invita a tomarse las calles y capturar al @CNE_COLOMBIA y pararlos en una tarima en la Plaza de Bolivar.



Qué horror este señor 😱 pic.twitter.com/q0x5VyHrnT — Ines del alma mía (@InesBetancur1) November 18, 2024

En su comunicado de hoy, la CEC recuerda que desde julio del año 2018, los obispos “han venido haciendo claridad sobre esta situación”, con un comunicado similar al de este lunes.

Al concluir su comunicado, los obispos resaltan que inspirados en los valores del Evangelio, han sido enfáticos “en su compromiso y llamado a la búsqueda conjunta de caminos de encuentro, diálogo y amistad social que conduzcan a la Nación por la senda de la reconciliación y paz”.