Por lo general un falso sacerdote no tiene parroquia ni territorio asignado, suelen ofrecer sus servicios con tarjetas y actúan en lugares alejados donde no hay presbíteros, cobran dinero al final de sus “misas” o piden donaciones para alguna casa, hogar u orfanato, entre otros, que no existe.

Muchos de ellos son personas que estudiaron en el seminario, pero por diversas razones fueron expulsados.

Otros sirvieron en alguna parroquia como sacristanes o simplemente encontraron una forma de estafar a los fieles y hasta a los mismos presbíteros, porque conocen las celebraciones litúrgicas.