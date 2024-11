COMENTARIO: Muchos hospitales católicos están participando en este horrible mal y se deben realizar investigaciones exhaustivas.

Antes de que el cristianismo apareciera en escena, los paganos de la antigua Grecia y Roma no consideraban que los niños fueran personas plenamente humanas como los adultos. De hecho, no es exagerado decir que el cristianismo introdujo el concepto de niño que tenemos hoy, un concepto en el que les damos más atención que a los adultos debido a su vulnerabilidad. Este fue un concepto verdaderamente revolucionario.

Ese punto de vista proviene directamente de los mandamientos de Cristo, cuyo punto de vista muy fuerte también era extremadamente contracultural. Cuando los discípulos trataron de impedir que los niños se relacionaran con Jesús, él los reprendió severamente diciendo que el Reino de Dios pertenecía a los niños pequeños.

De hecho, Nuestro Señor invierte la prioridad de los adultos frente a los niños, diciendo directamente que los adultos deben llegar a ser como niños pequeños. Y reserva el lenguaje más duro de todos para aquellos que dañan a los niños: decir que sería mejor que se ahogaran en el mar con una piedra de molino colgada al cuello.

Es desde esta visión de los niños pequeños que la Iglesia tuvo y sigue teniendo su firme respuesta al aborto y al infanticidio. Es esta visión la que hace que la crisis de los abusos sexuales sea tan reprensible y que la reacción agresiva de la Iglesia en las últimas dos décadas sea un imperativo. Es también desde esta visión que la Iglesia critica la brutal manipulación de los niños en lo que respecta al sexo y al género.

Tal vez no debería sorprender que a medida que la voz del cristianismo se desvanece de la esfera pública, veamos una cultura repaganizada que utiliza a los niños como sujetos experimentales, envenenándolos con bloqueadores de la pubertad y hormonas del sexo opuesto y mutilándolos con cirugías espantosas que alteran sus cuerpos para siempre.

Dios crea a los seres humanos como hombres y mujeres, y les ofrece diversas formas de expresar esa masculinidad y feminidad. Juana de Arco, al frente de ejércitos en batalla, era tan mujer como cualquier bailarina contemporánea. Un seminarista, con sotana y cantando en un coro, es tan hombre como cualquier jugador de fútbol contemporáneo.

Sin embargo, es extraño y erróneo pretender que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, no están limitados por realidades biológicas masculinas o femeninas determinadas. Y es particularmente atroz dañar a los niños con medicamentos y cirugías en un intento de escapar de esas realidades.

El Papa Francisco, al tiempo que se centra acertadamente en la pastoral de los niños y otras personas con confusión de sexo y género, también calificó de “malvada” la ideología de género que lleva a envenenar y mutilar a nuestros hijos. Hace apenas unos meses, el Santo Padre lo calificó como el “peligro más feo” de nuestro tiempo.

Conscientes de estas realidades, los católicos y las instituciones católicas debemos resistirnos a la ideología de género, en particular cuando afecta a los jóvenes, siempre que la encontremos. Desafortunadamente, y esto fue trágicamente cierto también en el caso de la crisis de abusos sexuales, las investigaciones preliminares han descubierto que estas prácticas perversas y desagradables están presentes en la Iglesia, incluso en algunos de nuestros hospitales católicos.

Un grupo llamado “Stop the Harm” ha compilado una base de datos de registros hospitalarios disponibles públicamente que muestra casi 14.000 tratamientos relacionados con cambios de sexo que se administraron a niños menores de edad en los Estados Unidos, y casi 150 hospitales católicos aparentemente tenían códigos para procedimientos que sugerían que estaban involucrados. Al parecer, los hospitales católicos recetaron tanto bloqueadores de la pubertad como hormonas del sexo opuesto, y no pocos incluso realizaron cirugías mutilantes en niños.

Estoy agradecido de decir que no había evidencia de que algo así estuviera sucediendo dentro de las instituciones católicas de atención médica en la Diócesis de Lincoln, pero como alguien con roles de liderazgo pastoral dentro de la Asociación Médica Católica y la Alianza Católica de Liderazgo en la Atención Médica, y como seguidor del mandato de Cristo de dar prioridad especial a los niños, no puedo quedarme en silencio, sabiendo que las instituciones católicas hacen esto a los más vulnerables en nombre de la Iglesia.

Cabe señalar que algunos de los hospitales católicos que aparecen en la lista aparecen por casos aislados o por recuentos de un solo dígito. Es posible que en estos casos se hayan confundido los códigos de los hospitales y, por lo tanto, se puedan rectificar fácilmente. También podría ser posible que estemos hablando de unos pocos médicos deshonestos o de casos en clínicas externas aisladas dentro de los vastos sistemas hospitalarios que son los infractores, pero esto no es así en todas las circunstancias. Muchos hospitales católicos participan en este horrible mal y se deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Y deben hacerse con el mismo vigor con el que hemos investigado otros abusos a niños que tienen lugar en instituciones católicas.

Es interesante que los procesos basados ​​en datos —en particular a la luz del Informe Cass, la revisión basada en evidencia más completa del tratamiento de la identidad de género en niños— estén llevando a países de Europa, aunque ya se habían sumado a él, a rechazar este tipo de tratamiento en niños. A pesar de no compartir plenamente nuestra comprensión cristiana de la persona humana sexuada, países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y varios otros han rechazado este tipo de tratamiento de los niños por no tener ninguna base científica y porque los riesgos son grandes y no hay evidencia de beneficios a largo plazo. La Academia Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente, que representa a más de 30 países, ha dicho que tenemos que dejar de experimentar con niños, admitiendo esencialmente que estamos experimentando con estos seres humanos vulnerables sin ninguna evidencia de resultados positivos a largo plazo.

Y no se trata sólo del Informe Cass. El New York Times realizó recientemente una investigación sobre un estudio realizado a 95 niños con “angustia de género”, a los que siguió desde 2015 para determinar los resultados de administrarles bloqueadores de la pubertad. A pesar de que una cuarta parte de ellos estaban deprimidos o tenían tendencias suicidas, los datos muestran que los fármacos no tuvieron ningún impacto en la salud mental del grupo. Es significativo que, a pesar de haber recibido casi diez millones de dólares del NIH para el estudio, el autor (que es un activista a favor de este tipo de transición medicalizada) se niegue a publicar los datos por temor a que los opositores a estos procedimientos los “utilicen como arma”.

Pero un enfoque riguroso de la ciencia nos da buenas razones para estar en oposición. Los datos muestran que alrededor del 80 por ciento de los niños con confusión sobre el sexo y el género lo superan cuando llegan a la edad adulta y, por lo tanto, debemos volver a la práctica bien establecida de la “espera vigilante” como respuesta pastoral a los niños en estas circunstancias. Debemos ofrecerles un buen asesoramiento psicológico para abordar su angustia. Amarlos en la plenitud de las realidades que Dios les ha dado no significa afirmar un concepto erróneo e incoherente de que de alguna manera ‘nacieron en el cuerpo equivocado’.

En lugar de llevarlos por el camino que el Papa Francisco llamó acertadamente malvado y feo, las personas e instituciones católicas deben proteger y afirmar a los niños y la bondad del cuerpo que tienen. Pero ¡ay de las personas e instituciones católicas que envenenan y mutilan a los niños! Volviendo a las palabras de nuestro Señor: Más les valdría que les colgaran al cuello una piedra de molino y que los arrojaran al mar.

Mons. James Conley es el Obispo de la Diócesis de Lincoln, Nebraska (Estados Unidos). Es el asesor episcopal nacional de la Asociación Médica Católica y el presidente del consejo asesor episcopal de la Alianza Católica de Liderazgo en Atención Sanitaria.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.