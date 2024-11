La canción católica Amar es rezar tiene un profundo mensaje, especialmente relevante en el marco del día de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, conocido en algunos países como el “Día de Muertos”: “ellos son los más necesitados y esperan nuestra oración”.

Su autora e intérprete es la mexicana Marcela de María y Campos, conocida por otros cantos famosos, como Jesús Amigo, y consagrada del Regnum Christi.

“Algunos ya no saben” para qué rezar por los difuntos

Entrevistada por ACI Prensa el 31 de octubre, De María y Campos aseguró que “hace tiempo tengo en el corazón la preocupación de que nuestra generación ya casi no reza por los difuntos”, algo que, lamenta, parece haberse “convertido como en una tradición de nuestras madres y nuestras abuelas”.

Entre los más jóvenes, señala, “algunos ya no saben ni qué es eso, ni para qué se tiene que rezar por los difuntos, qué significa o qué cambia”.

Ante esta situación, destaca, es importante que se vuelva “a promover esta devoción” y a ponerla “de moda”, pues de otra forma “¿quién va a rezar por nosotros cuando nosotros muramos?”.

“Con esta idea en el corazón”, confiesa, “hace unos días amanecí repitiendo una frase: ‘amar es enseñar al que no sabe, amar a los que ya se han ido es rezar’”.

“Yo decía, ¿qué es eso? ¿Por qué estoy repitiendo estas frases? ¿De dónde vienen? Y por dentro sentía en mi corazón esta preocupación de esta oración que se ha perdido, algo dentro me decía ‘en lugar de preocuparte, mejor haz algo’”.

“Y entendí el mensaje. Pues yo sé hacer canciones y en ese ‘haz algo’, para mí era ‘haz una canción’”.

Nacida en 1971 en Ciudad de México, Marcela de María y Campos ha compuesto, desde hace más de 25 años, más de 200 canciones, la mayoría de ellas dedicadas a la evangelización.

Desde el año 2000 tiene en Roma (Italia) un estudio de grabación llamado Art Music Studio, en el que compone y produce su música.

La música, “parte de mi propia vida espiritual”

Para De María y Campos, consagrada del Regnum Christi desde hace 35 años, “la música es parte de mi propia vida espiritual. Puedo decir que el Espíritu Santo muchas veces se comunica conmigo en forma de música”.

“Él me dio ese don desde el inicio de mi vida y a través de esa puerta, de esa ventana interior, Él se comunica conmigo con mucha elocuencia, muy directo a mi corazón. Y desde ahí me pide que comparta esa música para que lo que es mi oración pueda convertirse después en la oración de muchos más”, aseguró.

Rezar por vivos y difuntos: una de las obras de misericordia

Así es precisamente como entiende la inspiración de Amar es rezar. “Entendí que el Espíritu Santo quería que compusiera una canción sobre este tema. Y específicamente las obras de misericordia, porque ahí está: una de las obras de misericordia espiritual es rezar por vivos y difuntos”.

“Así que cuando me di cuenta de esto, pues al día siguiente el Espíritu Santo como que me inspiró con un poco de velocidad o presión, no sé cuál de las dos”, recordó, “y al día siguiente tenía lista la canción, ya tenía la música, la letra”.

“Me di cuenta, además, de que en una semana era la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos”, añadió, por lo que “a toda prisa grabé la canción, hice el diseño de la portada y ya logré subirla a las plataformas digitales para que esté lista este 1 de noviembre y pueda ya estar disponible para que, ojalá, muchísima gente la escuche y, sobre todo, la convierta en una oración de su corazón y rece por los vivos y por los difuntos”.

Amar es rezar ya está disponible a través de plataformas como Spotify y YouTube.