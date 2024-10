“Quiero agradecer a Dios porque, con estos valores, con esta perseverancia, al final Él te devuelve”, dijo Rodri Hernández Cascante, jugador de la selección de fútbol de España y del Manchester City de Inglaterra, al recibir el Balón de Oro 2024, un premio que muchos creían que ganaría el brasileño Vinicius Jr.

“Este es un bonito mensaje para los niños, gracias”, respondió la presentadora de la gala en el teatro de Châtelet de París, la capital francesa.

Al compartir el video de las palabras de Rodri en su cuenta de X, Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España), señaló: “¡Qué alegría comprobar cómo tantos personajes públicos expresan su gratitud a Dios, venciendo los respetos humanos e ignorando el laicismo reinante!”.

El agradecimiento a Dios es el reconocimiento de su amor providente...

¡Qué alegría comprobar cómo tantos personajes públicos expresan su gratitud a Dios, venciendo los respetos humanos e ignorando el laicismo reinante!#Rodri4BalonDor #Rodri #RodriBalonDor — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) October 29, 2024

El discurso de Rodri al ganar el Balón de Oro

Rodri Hernández, quien no tiene tatuajes ni suele usar ropa cara, también agradeció a su novia Laura, con quien el día de la premiación cumplía ocho años de relación: “Sin ti este camino no hubiese sido el mismo”.

El español agradeció a su familia “por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio, a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy: un hombre, una persona que juega al fútbol por amor”.

Rodri dio gracias luego a sus compañeros del Manchester City, “para mí el mejor club de fútbol del mundo”, y a la selección española, además de a Luis de la Fuente, el entrenador español –que suele hablar públicamente sobre su fe católica como uno de los pilares de su vida– “por confiar desde hace tanto tiempo en mí”.

Rodri Hernández también habló de la vez en que, poco después de haberse iniciado en el fútbol profesional, llamó a su padre llorando, pensando que ”todo había acabado” y cómo él lo alentó a seguir trabajando duro, algo que efectivamente hizo.

“Esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y bueno, orgulloso de ser nombrado el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos”.

Rodri también dio gracias a Dios tras ganar la Eurocopa

Rodri Hernández también dio gracias a Dios, luego de que España venciera por 2 a 1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024.

Don Rodrigo Hernández, Caballero español y cristiano. 🙏🏻✝️🇪🇦 — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) July 14, 2024

“Al final, en la vida, en el deporte, cuando haces las cosas bien y tienes fe hasta el final, Dios te lo paga y yo siempre se lo agradezco así, un día increíble para todos”, dijo Rodri entonces, que mandó un beso al cielo cuando mencionó a Dios.