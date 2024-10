Una vez más, el director técnico de la selección nacional absoluta de fútbol de España, Luis de la Fuente, ha hecho gala sin complejos de sus profundas convicciones católicas, al asegurar en un acto universitario sobre liderazgo que “la casualidad es el pseudónimo de Dios cuando no quiere firmar”.

El seleccionador protagonizó el acto de inauguración del Diploma Universitario de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico de la Universidad CEU San Pablo, en el que señaló que “es una responsabilidad y una obligación decir abiertamente lo que uno piensa. En esa responsabilidad estoy obligado a reconocer libremente que soy católico y creo en Dios”.

“Dentro de la diversidad que existe, quiero que me respeten y estar también ahí, no que me saquen fuera”, expresó el seleccionador campeón de la última Eurocopa de naciones, quien disertó en una ponencia titulada Juventud, liderazgo y cultura del esfuerzo.

De la Fuente trasladó que uno de los secretos del éxito de su trabajo es la humildad, aprendida en su infancia: “Gracias a mi familia y la religión, no sé lo que es la soberbia, el egoísmo o el rencor”.

Además, expresó su convicción de que “el mejor de los halagos” que ha recibido es que es “de perfil bajo” y que ha hecho su trabajo “a base de trabajo, dedicación y humildad”.

Premio CEU Ángel Herrera “Ética y Valores”

En el curso del acto académico, la directora del programa que se inauguraba, María San Gil, anunció que Luis de La Fuente ha sido galardonado con el premio CEU Ángel Herrera en su categoría “Ética y Valores”, otorgado anualmente por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

El reconocimiento lleva el nombre del primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas —después Obispo de Málaga y cardenal— y se le ha concedido al entrenador “por normalizar de manera pública y cotidiana el reconocimiento de sus valores, principios y creencias”.

Asimismo se valora al seleccionador nacional “por hablar sin tapujos de su fe y considerar este aspecto como fundamental en su vida. Y por haberse convertido, a través de su ejemplo, en un referente para las nuevas generaciones, convirtiendo el respeto en un elemento clave e imprescindible de la convivencia”.

En el pasado, han sido homenajeados con este premio otros deportistas como Rafael Nadal, Pau Gasol o Vicente del Bosque, el cardiólogo Valentín Fuster, el productor mexicano Eduardo Verástegui e instituciones como Cáritas Española o Ayuda a la Iglesia Necesitada.