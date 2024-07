El entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente Castillo, respondió a un ateo que lo cuestionó sobre Dios y la fe, antes de la final de la Eurocopa 2024 que disputará con Inglaterra este domingo 14 de julio en Berlín, Alemania.

“Los que somos ateos respetamos pero no acabamos de entender la relación de los que tienen fe con Dios. ¿Dónde queda Dios y la fe cuando hay una final y se requiere absolutamente de todo para ganar?”, cuestionó un periodista ateo de la BBC al entrenador español, en una reciente conferencia de prensa, en el marco de la Euro 2024 que este domingo llega a su fin con un nuevo campeón: España o Inglaterra.

“Te entiendo perfectamente porque es que a mí me sucede igual con los ateos, exactamente igual”, respondió de la Fuente Castillo, suscitando la risa de los presentes.

“La fe es algo personal y transferible, en este caso no es intransferible, es transferible, pero es personal. (…) Como soy libre y puedo elegir lo que creo que tengo que hacer, desde mi inteligencia y mis experiencias (…) pues, me invitan a creer en Dios y aportarme mucha seguridad y mucha fortaleza”, continuó el entrenador de España.

Luis de la Fuente dijo luego, recordando lo que le había comentado a Helena Condi de la cadena COPE, que esto “nada tiene que ver con la superstición. Soy cero supersticioso”.

“Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Si rezo hoy y mañana, también lo he hecho durante mucho tiempo. No son supersticiones”.

Han sido varias las ocasiones en las que Luis de la Fuente ha hablado abiertamente acerca de su fe. Durante una entrevista con periódico español El Mundo, destacó que si no se cree en Dios, la vida “no tendría sentido”.

“Hay no una, sino mil razones para creer en Dios. Sin Dios, nada en la vida tiene sentido”, afirmó en aquella ocasión.

Asimismo, en una entrevista con El Periódico, señaló que tiene “una buena relación con Dios”. “Así que le pido a Él, a San Fermín y a la Virgen de la Vega que nos ayuden, que estén cerca”, comentó.

¿Quién es Luis de la Fuente Castillo?

Luis de la Fuente Castillo es un exfutbolista y entrenador que ahora está al mando de la selección de fútbol de España. Tiene 63 años y es entrenador desde 1997.

En 2015 logró el título europeo con la selección sub-19; y en 2019 lo mismo con la sub-21.

Hace algunos años fue profesor de Lionel Scaloni, actual entrenador de la Argentina de Lionel Messi, que este domingo juega la final de la Copa América en Miami contra Colombia, que llega a estas instancias tras 23 años.

En declaraciones a la prensa, Scaloni, el líder de la llamada “Scaloneta”, fue quien recordó el vínculo con de la Fuente y agradeció al entrenador español sus enseñanzas. “Parte de mi familia es española y lógicamente voy por España”, agregó.

Al respecto, Luis de la Fuente dijo de Scaloni que “es un grande. Ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcional. Ha ganado todo con la Selección y tiene la posibilidad de repetir título. Lo celebro porque tengo un gran aprecio, tengo una gran relación con él”.