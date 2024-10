Salir a buscar a los católicos que no viven de acuerdo a su bautismo es uno de los desafíos de la labor pastoral, junto con la evangelización de quienes no conocen a Cristo, ha señalado el Obispo de Cúcuta (Colombia), Mons. José Libardo Garcés.

En una columna publicada en el periódico La Verdad, el prelado recuerda que Jesús ha encomendado a sus discípulos llevar la Buena Nueva hasta los confines de la tierra, un llamado que “nos tiene que mover a todos a desarrollar la creatividad para llegar a los distintos sectores de la parroquia”.

Ello implica cubrir los tres ámbitos de la pastoral parroquial que, como explica el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, consisten en “encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad”, ir donde “las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe”, y evangelizar a “quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado”.

Mons. Garcés señala que, si bien se ha cubierto el primer aspecto, “nos hace falta ir a buscar a los que están en el ámbito de los que no viven las exigencias del bautismo, que es un grupo amplio de fieles”.

“Y mucho más descuidado, se encuentran los del tercer ámbito, aquellos que no conocen a Jesucristo o lo rechazan abiertamente”, expresa.

En ese sentido, el obispo colombiano explica que para poder abarcar estos dos campos “debemos convocar a los que tenemos en el primer ámbito de la pastoral, para que se comprometan en el anuncio gozoso del mensaje de Jesucristo en todos los ambientes”.

En su texto, Mons. Garcés escribe que católica quiere decir “universal” y esa universalidad “tiene que estar en la mente del evangelizador, para llegar con la fuerza del Evangelio a todas partes”.

Asimismo, alentó a no tener miedo de ingresar a ciertos sectores de la sociedad y no desanimarse si son rechazados en un primer momento, pues es Cristo quien conduce la misión. “Él mismo nos ha dejado en el Evangelio: ‘sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos’”, recuerda.

“Esto implica tener fervor por la evangelización, que en el misionero se percibe con fuerza cuando está en gracia de Dios. Un sacerdote, un misionero en gracia de Dios, es capaz de salir de su habitual situación de confort y dar la vida por Jesucristo”.

En cambio, aclaró, “no es posible ser un misionero fervoroso estando en situación permanente de pecado. Todos somos pecadores, pero lo que se espera de un sacerdote, de un misionero es que no permanezca en situación de pecado por mucho tiempo”, y para ello tiene el sacramento de la Confesión, con el que recibirá el perdón y podrá seguir anunciando la misericordia de Dios por todas partes.

El Obispo de Cúcuta culmina citando nuevamente al Papa Francisco, quien señala en su exhortación apostólica que “la actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia y la causa misionera debe ser la primera”.

“Que la Santísima Virgen María, estrella de la evangelización y el glorioso patriarca San José, fiel custodio de la fe, alcancen de Nuestro Señor Jesucristo el fervor pastoral, para estar siempre en salida misionera”, expresa el obispo.