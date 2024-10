A partir del 1 de octubre, la fiesta de Santa Teresa de Lisieux, un podcast de 28 días guiará a los oyentes a través de “Historia de un alma”, la autobiografía de la santa. La tercera temporada del podcast “Clásicos Católicos” de Ascension , centrado en la patrona de las misiones, será presentado por el fraile dominico Jacob Bertrand Janczyk y el sacerdote carmelita descalzo Michael-Joseph Paris.

Paris es un fraile carmelita, miembro de la misma orden religiosa a la que pertenecía Santa Teresa de Lisieux a finales del siglo XIX. Recientemente habló con CNA –agencia en inglés de EWTN News– sobre su historia vocacional, el papel que jugó Santa Teresa en ella, y por qué la historia de esta amada santa es tan importante para los católicos hoy en día.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Fray Paris contó que experimentó una gran conversión a los 18 años. “Realmente había hecho un desastre de mi vida y estaba yendo en una mala dirección”, contó a CNA. Se distanció de los amigos con los que pasaba tiempo y comenzó a rezar.

“Simplemente empecé a pedirle ayuda a Dios, y Él tenía una forma particular de mostrarme que estaba respondiendo a mis oraciones, aunque mi vida fuera un desastre, y me amaba a pesar de estar en un mal momento”, explicó.

“Empecé a leer un poco la Biblia, los Evangelios; las palabras de Cristo me llegaron al corazón y me di cuenta de que mi mayor problema era que no amaba, que era muy egoísta y estaba atrapado en mí mismo, y sus palabras me abrieron a entender que el amor es el único camino y seguir a Jesús es la única manera de vivir ese amor”, agregó.

Después de volver a la Misa y a la confesión, en un plazo de dos años Paris comenzó a considerar seriamente el sacerdocio. Pensaba que si Jesús lo había llenado de tanto amor y felicidad, “¿por qué no hacer toda mi vida gire alrededor de esto?”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Un libro que lo ayudó en su proceso de discernimiento fue “Historia de un alma”. Aseguró que leer la historia de Santa Teresita le dio la confianza “de que si Dios” lo “estaba llamando a ser sacerdote, podía hacerlo”.

“Antes de eso pensaba: ‘No hay forma de que pueda ser sacerdote’... y leer a Santa Teresa fue como: ‘Guau, aquí está esta chica que tiene tanta confianza en el poder de Dios en su vida, en lo que Él podía hacer por ella y a través de ella, ¿y por qué yo no podría tener esa confianza?’", recordó.

“Así que eso realmente me abrió a la posibilidad del sacerdocio. Atribuyo mucho de mi vocación a Santa Teresa”, sostuvo.

Paris decidió ingresar al seminario y, tras ocho años, fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Washington D.C. Tres años después de ser asignado a una parroquia, asistió a un retiro en un convento carmelita y llevó consigo un libro sobre la espiritualidad carmelita. Fue allí donde “todo cambió”. “Pensé: ‘Mi vida entera debería ser sobre esto’”, contó.

Dentro de los dos años de esa experiencia, Paris se convirtió en novicio carmelita descalzo y tomó sus votos finales en 2022 en la Provincia del Inmaculado Corazón de María. Compartió que Santa Teresa también jugó un papel en su discernimiento para convertirse en carmelita.

“Cada vez que visitaba un lugar o tenía un gran momento de discernimiento vocacional, siempre había una imagen de Teresa allí. Teresa simplemente se hacía muy clara, muy presente, mostrando que este era un buen camino”, dijo.

Paris reflexionó sobre los sentimientos de insuficiencia que experimentó Santa Teresa de joven, como una razón por la que tantas personas pueden identificarse con esta amada santa.

“Ese sentido de insuficiencia, ese sentido de necesidad... Creo que esa experiencia es una con la que realmente podemos conectarnos con Santa Teresa, y ella realmente puede enseñarnos cómo salir de nosotros mismos y vivir una vida de amor, sin importar lo que sintamos que no hacemos bien o lo que dentro de nosotros nos retiene”, explicó.

Aconsejó que, cuando entren en nuestra mente momentos de duda, no debemos “ceder a la autocompasión”, sino que debemos “convertir eso en confianza en Dios”.

En cuanto al podcast, Paris comentó que espera que los oyentes “se lleven consigo que son profundamente amados con todas sus limitaciones, que son infinitamente y totalmente amados, y que pueden tener plena confianza en que Dios los convertirá en grandes santos, como sea que eso se vea”.

La nueva temporada del podcast en inglés “Clásicos Católicos” de Ascension sigue a la temporada 2, que se centró en otro gran libro, “Las Confesiones de San Agustín”. El podcast diario también ofrece comentarios y reflexiones católicas.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .