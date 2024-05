La Conferencia Episcopal de Indonesia llegó a los 100 años de historia en medio de las graves inundaciones y deslaves que afectan el país, y que ya dejan un saldo de al menos 62 personas fallecidas. Mons. Vitus Rubianto, Obispo de Padang, catalogó de “impresionantes” los desastres ocasionados por las lluvias en su diócesis.

El caminar del episcopado indonesio se remonta al 13 de mayo de 1924, cuando en la Catedral de Yakarta, la capital de Indonesia, se reunieron por primera vez todos los prefectos y vicarios apostólicos de la entonces colonia holandesa, según recuerda Asia News .

Para conmemorar esta importante fecha, se realizó una asamblea extraordinaria a la que fueron invitados representantes del gobierno y de otras denominaciones cristianas.

Según Mons. Piero Pioppo, Nuncio Apostólico en Indonesia, la Iglesia Católica local busca vivir este aniversario en clave sinodal. “Los obispos quieren vivir su misión actual en continuidad con el pasado. Al estilo de Jesús y sus discípulos, nunca han descuidado su misión de hacer crecer la Iglesia y la nación”, expresó, según recoge Asia News.

Con la mirada puesta en la visita del Papa Francisco al país, que tendrá lugar en septiembre, Mons. Pioppo remarcó que la figura y el mensaje del Santo Padre serán indispensables para impulsar esta misión. La asamblea, de hecho, giró en torno al lema: “Caminar juntos por el bien de la Iglesia y del país”.

El representante del gobierno, a su vez, expresó la disposición del gobierno para trabajar de la mano con la Iglesia Católica en el crecimiento y desarrollo de Indonesia.

Este accionar, remarcó, debe enfocarse principalmente en las periferias, en las comunidades más remotas que quieran renovar los lugares de culto y demás infraestructuras de servicios básicos. Según Asia News, el funcionario se comprometió a apoyar económicamente a estos lugares.

Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Sumatra

Estas declaraciones contrastan con las que Mons. Vitus Rubianto ofreció a Vatican News , donde afirma que “el gobierno no está dispuesto a construir una autopista” en Sumatra Occidental, que permita prevenir en el futuro catástrofes como las que sufre hoy.

Desde el sábado pasado, 11 de mayo, la diócesis de Mons. Rubianto ha sido azotada por lluvias torrenciales, que sobresaturaron los suelos y dieron paso a flujos de lava fría que arrasaron todo a su paso. Hasta el momento, el desastre ha cobrado la vida de 62 personas, quedando aún 25 desaparecidas y 3.000 evacuadas.

Las lluvias, advierten las autoridades, se prolongarán hasta la próxima semana, por lo que el obispo remarcó la necesidad de prepararse para minimizar los daños. Los deslizamientos de tierra han bloqueado las pequeñas carreteras provinciales, por lo que la circulación ha quedado impedida, agravando aún más la situación.

“Si el gobierno y los equipos de rescate colaboran para despejar la zona, el tráfico y la circulación serán correctos”, manifestó Mons. Rubianto. Además, hizo énfasis en la incidencia del cambio climático en estos fenómenos, que cada vez son más frecuentes.

Por último, el obispo precisó que menos del 0,1% de las personas de su diócesis son cristianas. Indonesia cuenta con la mayor población musulmana del mundo y en Sumatra Occidental, específicamente, se concentra una gran cantidad.

“Entre los aproximadamente 75.000 afectados, ninguno es cristiano, son musulmanes, pero no aceptan la ayuda de los cristianos”, señaló. Y concluyó: “Es un problema. Queremos ayudarlos, pero no quieren recibir apoyo de la Iglesia, temen que signifique que queremos cristianizarlos, pero no es así. Es que compartimos juntos esta tragedia”.