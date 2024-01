Arzobispo no bendecirá uniones homosexuales, pero expresa su comunión con el Papa Francisco

Su contenido hizo reaccionar a numerosos obispos y conferencias episcopales, en ocasiones expresando una acogida cautelosa y en otras con críticas frontales, de tal manera que el DDF publicó una nota el 4 de enero con el fin de “ayudar a clarificar la recepción de Fiducia supplicans”.

Esta nota subraya que la declaración no es “herética” ni “blasfema” y que los obispos no pueden prohibir las bendiciones pastorales. También reconoce la situación particular de algunos países, en particular de África, y ofrece pautas para distinguir entre bendiciones litúrgicas y pastorales.

El pasado 11 de enero, el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) publicó un documento, con el refrendo del Papa Francisco y el Cardenal Fernández, que concluye que sería imprudente aplicar Fiducia supplicans en estos países.

Dos días después, el Papa Francisco respondió, durante un encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma, “a las preguntas sobre la bendición de las parejas del mismo sexo, afirmando que no cambia la doctrina sobre el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se bendice a las personas, no al pecado”.