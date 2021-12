Argentina, Paraguay y Chile iniciarán festejos de sus advocaciones marianas más queridas

Con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción que se celebrará el miércoles 8 de diciembre, los fieles en Argentina, Paraguay y Chile darán inicio a los respectivos festejos y novenas dedicadas a las advocaciones marianas locales.

Nuestra Señora del Valle, Argentina

El 29 de noviembre, la Diócesis de Catamarca (Argentina) comenzará los festejos en honor a Nuestra Señora del Valle en forma presencial y con las medidas sanitarias vigentes.

Nuestra Señora del Valle es la patrona del noroeste argentino, de la Diócesis de Catamarca y de Añatuya, protectora de la Diócesis de La Rioja, así como patrona nacional del turismo y del paracaidismo.

El lema que alentará las actividades es “Con María, caminemos juntos como discípulos misioneros en salida”.

A las 7:00 p.m. los sacerdotes, fieles y autoridades locales vivirán la bajada de la imagen mariana desde su camarín hasta el Paseo de la Fe. Luego, a las 9:00 p.m., el Obispo de Catamarca, Mons. Luis Urbanc, presidirá la Santa Misa.

Desde el 29 de noviembre y hasta el 6 de diciembre los fieles rezarán la novena a la querida “Morenita del Valle”. Durante esos días se realizará una catequesis a las 10:00 a.m., luego la Santa Misa, a las 7:00 p.m. se realizará la novena y a las 9:00 p.m. tendrá lugar otra Eucaristía. Además habrá rezo del rosario, del Ángelus y Adoración al Santísimo.

El 6 y 7 de diciembre, la imagen de la Virgen del Valle se trasladará hacia el Parque Adán Quiroga donde se realizarán las mismas actividades de la novena.

El 8 de diciembre, desde el mismo lugar, se celebrará la Santa Misa a las 10:00 a.m. y a las 6:00 p.m. se realizará la procesión con los fieles.

Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, Paraguay

La Iglesia en Paraguay festejará en forma presencial a su patrona, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, desde el santuario que lleva su nombre.

Desde el 28 de noviembre al 6 de diciembre se realizará la novena mariana alentada por el lema “Al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo”, el mismo que anima el Año del Laicado.

Esos días se celebrarán Misas a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 11:00 a.m.; y a las 12:00 del día, 4:30 p.m. y 7:00 p.m. destacando distintos temas relacionados con el Año del Laicado.

En cada jornada los pueblos indígenas, el clero, las fuerzas armadas y del orden, los jóvenes, los jinetes, entre otros grupos, peregrinarán hasta el santuario para demostrar su cariño a la patrona de Paraguay.

El 8 de diciembre, los fieles celebrarán desde la medianoche a Nuestra Señora de Caacupé.

A la 1:00 a.m. y 3:00 a.m. se celebrarán Misas. Luego habrá un momento de animación para que a las 5:50 a.m. se realice la procesión de la Virgen por la explanada del santuario, seguida de otra Eucaristía.

A las 9:00 a.m., 11:00 a.m.; y 4:00 p.m. y 7:00 p.m. también se celebrarán Misas.

Purísima de Lo Vásquez, Chile

Este año, la imagen de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez salió a peregrinar por las comunidades para evitar aglomeraciones en el santuario ubicado en la Diócesis de Valparaíso.

De esa manera la imagen mariana va acogiendo las plegarias y agradecimientos de sus hijos que pueden venerarla en intimidad a cada lugar donde llega.

Como una forma de evitar la propagación del COVID-19, las autoridades locales en conjunto con el Obispado de Valparaíso decidieron suspender, por segundo año consecutivo, la multitudinaria celebración del 8 de diciembre.

Por ese motivo, el santuario permanecerá cerrado los días 7 y 8 de diciembre y se realizará una transmisión online para que los fieles puedan unirse desde la página de Facebook del santuario de Lo Vásquez, del canal de Youtube de la Diócesis de Valparaíso y de Radio Stella Maris.

De todas formas, los fieles pueden visitar el santuario de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. presentando el "pase de movilidad" o carnet de vacunación para participar en Misa.