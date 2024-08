Cada 28 de agosto celebramos a San Agustín, modelo de conversión a la fe católica y ejemplo de la acción del Señor y su misericordia sobre el pecado.

En esta fecha especial, un sacerdote agustino compartió su reflexión, imaginando cuál sería el mensaje del santo para los jóvenes de hoy, en especial, los que perdieron la esperanza en su búsqueda del sentido de la vida.

San Agustín, hijo de Santa Mónica y de un padre pagano y violento, llevó una vida de pecado hasta los 32 años, cuando decidió seguir a Cristo. En su libro “Confesiones”, el santo recuerda su conversión y la misericordia que Dios le tuvo siendo pecador.

En conversación con ACI Prensa, el P. Hans Zavala, de la Orden de San Agustín y rector del Colegio Santa Rosa de Chosica (Perú), dijo que los jóvenes de hoy deben luchar contra retos que San Agustín enfrentó y venció en su tiempo, como el relativismo, hedonismo, individualismo, y la pérdida de sentido y valores.

Señaló que en medio de este contexto desalentador, donde muchos creen que no necesitan a Dios en sus vidas, San Agustín les diría el siguiente mensaje:

“No vayas fuera de ti, entra dentro de ti, que en tu interior encontrarás la verdad de quién eres, y cuando la encuentres, también hallarás la verdad de ese Dios que habita en ti”, dijo.

El sacerdote explicó que “San Agustín parte de uno mismo para poder encontrar a Dios, que se manifiesta en una historia de salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino también en mi propia historia”.

“Es por eso que San Agustín le diría a los jóvenes: Ok, no crees en Dios o no necesitas de él, pues bien, lo que sí necesitas es encontrar la felicidad, y esa felicidad está en tu interior, está dentro de ti. Mira, busca dentro de ti”, indicó.

Además, dijo que basado en su experiencia les recordaría: “No vayas fuera, no te desparrames en las criaturas, en los placeres del mundo. Mira dentro de ti, que en tu interior está esa verdad que clama, que está gritando. No seas sordo a ella, escúchalo”.

“Una vez que lo escuches encontrarás realmente el sentido de tu propia vida, y también encontrarás a ese Dios que habita dentro de ti y que es la respuesta a esa llamada del corazón que clama, busca, espera, y que en el fondo de todo aún quiere llenarse”, agregó.

Al respecto, recordó que “el corazón no va a poder ser llenado de nada que no sea sabor a eternidad, y lo único que tiene sabor a eternidad es la historia de todo un Dios”.

El P. Zavala dijo que San Agustín llamaría a los jóvenes embargados por el sinsentido y la desesperanza, a que en medio de su tristeza volteen su mirada a Dios.

“Les diría: No pongas tus fuerzas en ti mismo, no pongas tu esperanza, tus expectativas en las personas ni en los hombres, ni en la política, ni en los acontecimientos, ni en ninguna persona, pon solamente tu esperanza en Dios”, señaló.

Explicó que muchas veces las personas ponemos “nuestras expectativas en los hombres, en la política, en la inteligencia humana, en nuestras habilidades”, y con ello, “le damos poco espacio a la Gracia de Dios para actuar”.

Por eso, dijo, “San Agustín les diría: Reconócete cómo eres, mendigo de Dios, necesitado del amor de Dios. Mendigo como eres y totalmente inhábil para poder obrar tu propia salvación, recurre al médico, descúbrele tus heridas y permítele que Él comience a ser Dios en ti”.

“Entonces, vas a recuperar la esperanza y vas a encontrar un sentido que nadie más te lo va a dar, sino que lo vas a encontrar en tu propia historia y en la salvación que Dios quiere obrar en tu propia vida y en tu propia historia, porque Él quiere glorificar también tus propias heridas”, concluyó.

Este artículo se publicó originalmente el 28 de agosto de 2022. Ha sido actualizado para su republicación.