La joven brasileña Akemi One cumplirá 15 años en agosto, pero su regalo de cumpleaños será adelantado. Y fue una sorpresa: viajará a Roma para la canonización del beato Carlo Acutis, el 27 de abril. "Todavía no lo he asimilado", dijo Akemi a ACI Digital. "Parece un sueño hecho realidad", añadió.