El escritor y profesor de Física en Nueva Jersey (Estados Unidos), Matt D' Antuono, ha dado seis recomendaciones para mantener la fe viva durante la etapa universitaria, las cuales brindó en un artículo publicado en el National Catholic Register.

Estas son las claves para “permanecer católico” en la universidad.

1. Conoce tu fe

El escritor relató que al haber crecido asistiendo a la iglesia, era blanco fácil “para que la gente viniera y me explicara qué estaba mal con el catolicismo”.

“El problema era que el cuadro que pintaban era una caricatura, lo que en lógica se conoce como un ‘hombre de paja’. Si hubiera sabido lo que realmente enseñó la Iglesia, habría podido responder a cualquier objeción que se le hiciera”, agregó.

D' Antuono señaló que nunca ha encontrado un excatólico que pueda explicar adecuadamente la fe católica, y recordó la frase del venerable Arzobispo Fulton J. Sheen:

“No hay más de 100 personas en el mundo que verdaderamente odien a la Iglesia Católica, pero sí hay millones que odian lo que ellos creen que es la Iglesia Católica”.

Por ello, animó a estudiar diligentemente las escrituras y el Catecismo, y remarcó que el catecismo para jóvenes YouCat también es un resumen muy útil “y está escrito en un lenguaje más contemporáneo”.

“Hay belleza y genialidad en la enseñanza de la Iglesia, pero se necesita trabajo para poder verlas, subrayó.

2. No te dejes engañar por los malos argumentos ateos

D' Antuono escribió que hay muchas versiones caricaturizadas de Dios que son fáciles de derribar. El “dios descrito y rechazado por los ateos militantes simplemente no es el Dios del catolicismo”.

“Si conoces a alguien que dice que comprende a Dios, puedes estar seguro de que no lo comprende. San Agustín escribió: ‘Si lo entiendes, no es Dios’. Incluso la mayoría de los profesores de filosofía no conocen la idea de Dios que enseña la Iglesia”, añadió.

3. Aprende los argumentos a favor de la existencia de Dios

“Podemos saber que Dios existe; ese punto no es una mera cuestión de fe”, resaltó D' Antuono.

El escritor indicó que aprender los argumentos a favor de la existencia de Dios puede ayudar a “comprender el Dios que describe la teología católica” y recomendó el libro de Fradd y Delfino Does God Exist y el Handbook of Christian Apologetics de Kreeft y Tacelli.

4. Busca católicos con ideas afines

“Es muy probable que haya un ministerio católico en tu campus. Involúcrate de inmediato. Las personas con las que pasas tiempo tendrán un impacto dramático en lo que realizas y en lo que te convertirás”, resaltó el escritor.

D' Antuono indicó que “no existe tal cosa como un cristiano llanero solitario” y remarcó que también es importante pasar tiempo con los santos, leyendo sobre ellos.

“Aprenderás mucho. Estarás inspirado. Incluso puedes hablar con ellos mientras lees. Son la comunidad católica por excelencia. Y, por supuesto, no olvides ‘llamar’ a tu Madre, María, la reina de los santos”, destacó.

5. No te sientas mal por ir contracorriente

El escritor indicó que en la sociedad actual “a menudo sucede que te sentirás como un villano si no te comprometes con las ideologías dominantes y las agendas asociadas con la moralidad liberal”.

“En primer lugar, el pensamiento racional sólido lleva a las mismas conclusiones que la Iglesia en cuestiones morales. No es necesario ser cristiano para estar de acuerdo con la Iglesia; solo hay que conocer la base filosófica de la moral, una teoría conocida como ley natural”, remarcó.

Además, señaló que el “amor real, duro como las uñas y abnegado es la fuente de los preceptos de Dios” y por ello, si no parece tener sentido es porque “no comprendes el amor real, la naturaleza humana real o el corazón de tu Padre amoroso”.

6. Pon tu relación con Jesús en primer lugar

D' Antuono resaltó que “nada en la vida, absolutamente nada, es más importante que una relación personal con Jesucristo”, y señaló que esta debe formarse “mediante la oración y los sacramentos”.

“Ve regularmente a Misa y a la confesión. Establece un buen horario temprano y no te des por vencido, incluso cuando falles (¡y lo harás!). Lánzate a la misericordia de Dios. Cuando cometas un error, vuelve a Dios una y otra vez si es necesario”, alentó.

El escritor indicó que finalmente el catolicismo “no se trata de un conjunto de creencias o prácticas, sino de una Persona, Jesucristo”, y remarcó que el encuentro con Él es el propósito real que debe tener todo lo que hacemos.

Este artículo fue publicado en agosto de 2021. Ha sido actualizado para su republicación.