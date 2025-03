Un día como hoy, hace 9 años, al atardecer del 27 de marzo de 2016 falleció nuestra querida Madre Angélica de la Anunciación, religiosa clarisa fundadora de la Eternal Word Television Network (EWTN), que se ha convertido en el conglomerado de medios católicos más grande del mundo.

La Madre Angélica falleció alrededor de las 5:00 p.m., a los 92 años de edad, luego de luchar durante 15 años contra las secuelas de un derrame cerebral.

"La Madre Angélica. Una mujer santa", dijo sobre la fundadora de EWTN el Papa Francisco el 5 de julio de 2016.

Rita Rizzo —nombre que le dieron sus padres— nació el 20 de abril de 1923 en la ciudad de Canton, estado de Ohio, en Estados Unidos.

Su vida estuvo marcada por muchas pruebas, como el divorcio de sus padres cuando tenía seis años y la situación de pobreza que enfrentó junto a su madre.

Cuando era adolescente se sanó de un severo dolor estomacal luego de rezar una novena a Santa Teresa de Lisieux. “Ese fue el día que me di cuenta del amor de Dios por mí y comencé a tener sed de Él”, afirmó la Madre Angélica.

El 15 de agosto de 1944, a los 21 años, ingresó a las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua en Cleveland, estado de Ohio, y tomó el nombre de Hermana María Angélica de la Anunciación.

En la década de 1950 tuvo un accidente que le provocó una lesión en la espalda. Dos años después los médicos le dijeron que podía perder la movilidad de las piernas.

Entonces la Madre Angélica le prometió a Dios que si la sanaba, construiría un monasterio en el sur de Estados Unidos.

La religiosa sanó, y el 3 de febrero de 1961 Roma le dio permiso para fundar el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en Irondale, en el estado de Alabama. En ese tiempo la población católica de la región era sólo del 2%.

Con los años, la Madre Angélica se hizo conocida como una carismática evangelizadora. Pero en 1978, al enterarse que la estación secular en la que trabajaba planeaba emitir un programa que sintió blasfemo, renunció y decidió comenzar su propia estación.

El 15 de agosto de 1981 la Madre Angélica lanzó EWTN desde la cochera de la casa de las religiosas, con aproximadamente 20 empleados.

Sobre EWTN y EWTN News

Con 44 años, EWTN es la organización católica de medios más grande del mundo. Sus 11 canales globales de televisión y sus numerosos canales regionales transmiten en múltiples idiomas las 24 horas del día, los siete días de la semana, a más de 400 millones de hogares en más de 160 países y territorios.

Las plataformas de EWTN incluyen servicios de radio transmitidos a través de SIRIUS/XM, iHeart Radio, y más de 600 afiliados de radio en Estados Unidos y el mundo en AM y FM; un servicio mundial de radio en onda corta, uno de los sitios web católicos más visitados en Estados Unidos; así como EWTN Publishing, su división de publicación de libros.

Con sede en Washington, D.C., EWTN News opera múltiples servicios de noticias que incluyen a Catholic News Agency, el diario y la plataforma digital del National Catholic Register, ACI Prensa en español, ACI Digital en portugués, ACI Stampa en italiano, ACI África en inglés, francés y portugués; ACI MENA en árabe, CNA Deutsch en alemán; y ChurchPop, una plataforma digital que crea contenido en varios idiomas.

También produce numerosos programas de noticias para televisión como EWTN News Nightly, EWTN News In Depth, EWTN Pro-Life Weekly, The World Over, EWTN Noticias, y otros.