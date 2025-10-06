Cada 6 de octubre se inicia la novena a Santa Teresa de Jesús o de Ávila, la primera mujer declarada Doctora de la Iglesia.

“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: sólo Dios basta”. Estas líneas corresponden a uno de sus poemas y pueden ser de las cosas más bellas escritas por ellas.

Cercanos a su fiesta ofrecemos una novena para pedir su intercesión.