El Papa León XIV podría regresar a Chiclayo —la diócesis donde fue obispo— durante su eventual visita al Perú prevista entre noviembre y la primera semana de diciembre, una posibilidad que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) calificó como “el lugar más fijo” dentro del posible itinerario.

“El principal lugar que después de Lima va a ser visitar Chiclayo. Eso es fijo, al cien por ciento”, afirmó Mons. Carlos García durante una conferencia de prensa al presentar los frutos de la reciente visita ad limina apostolorum de los obispos peruanos al Vaticano, que se realizó del 26 al 31 de enero.

Aunque aclaró que la visita papal aún se encuentra en fase de preparación y cuenta con una probabilidad cercana al 80 %, destacó el fuerte deseo del Pontífice de volver al país. “¿Cuánto quisiera ya estar en el Perú? Porque ama al Perú. Está ansioso. Sonreía su rostro cuando le hablamos del tema”, relató.

Un viaje aún en preparación

El presidente del Episcopado explicó que la posible visita se sitúa “entre noviembre y la primera semana de diciembre”, aunque subrayó que la decisión final depende de la organización de la Santa Sede y de aspectos diplomáticos propios de un viaje de Estado.

“Es toda una estructura que se mueve… tiene que pasar por un dicasterio que prepara la visita… ahora falta que los encargados lo procesen y lo organicen”, indicó.

En ese sentido, adelantó que la Iglesia en Perú comenzará desde marzo la preparación logística. “A partir de marzo ya tenemos que tener constituida la comisión organizadora del evento”, afirmó, precisando que el trabajo se iniciará incluso mientras se espera la confirmación oficial.

Chiclayo, un lugar especial

El eventual regreso del Papa León XIV a Chiclayo tendría un fuerte valor simbólico, ya que allí ejerció su ministerio episcopal antes de ser elegido Pontífice.

Consultado por los medios sobre otras ciudades posibles, señaló que el resto del itinerario dependerá del tiempo disponible y de factores logísticos. “El resto de los lugares dependerá de cuántos días dispone para visitarnos… puede ser la selva… el Cusco… pero no depende del todo del Santo Padre, sino del tiempo y de las posibilidades geográficas”, explicó.

Sin embargo, reiteró que Chiclayo destaca como destino prioritario. “El lugar más fijo que pueda decirte en este momento es Chiclayo”, insistió.

“El Perú está en el corazón del Papa”

Durante la visita ad limina, los obispos sostuvieron diversos encuentros con el Pontífice, incluyendo una reunión oficial y momentos fraternos, como un almuerzo en el que —según relató el prelado— se habló sobre recuerdos y experiencias compartidas en el país.

“Llegó en un clima de tanta fraternidad que nos sentíamos en el Perú estando en Roma y el Papa se sentía en el Perú estando en Roma”, afirmó.

Asimismo, destacó el profundo vínculo espiritual del Papa con el país. “El Perú está en el corazón del Papa”. Añadió que León XIV conserva una imagen del Señor de los Milagros que lo acompaña en su oración diaria antes de la Misa.

Una visita marcada por la esperanza

El presidente del Episcopado señaló que el deseo del Papa de regresar al Perú nace de su cercanía con el pueblo y de su interés en fortalecer la fe y la esperanza en medio de los desafíos sociales y políticos actuales.

“Quiere venir al Perú porque ama al Perú… hay una gratitud con el Perú… un deseo también de fortalecernos en la esperanza y renovar el amor que siempre nos tiene”, expresó.

Mientras tanto, los obispos regresaron de Roma —según afirmó— “con un corazón lleno de gratitud, renovados en la fe y fortalecidos en nuestra misión pastoral”, tras una visita que calificó como “un auténtico tiempo de gracia, de bendición y de discernimiento”.

Finalmente, invitó a todo el país a prepararse espiritualmente para la posible visita papal. “No nos vamos a preparar para tal o cual lugar; nos vamos a preparar para una visita en el Perú”, concluyó.



