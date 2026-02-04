La Renovación Carismática Católica en España (RCCE) pone en marcha una Escuela de Alabanza con el objetivo de descubrir la belleza de esta forma de oración y su fuerza transformadora, y convertirla en una actitud de vida más allá de una expresión musical de la fe.

Este esfuerzo de formación espiritual es un proyecto largamente deseado por el Ministerio Nacional de Alabanza de la RCCE y nace “con le deseo de formar, acompañar y despertar corazones adoradores en toda la Iglesia”, según se describe en un comunicado.

“Queremos ofrecer a la Iglesia un espacio donde cada persona pueda redescubrir la fuerza transformadora de la alabanza. No se trata sólo de aprender técnicas, sino dejar que el Espíritu Santo forme en nosotros un corazón agradecido y confiado, capaz de salir de sí mismo, poner la mirada en Dios y reconocer que él es el Señor y el Rey de nuestras vidas”, describe Ana López, responsable de este ministerio.

“Alabar no es sólo cantar”

La Escuela de Alabanza comenzará el 24 de febrero de 2026 y terminará el 25 de abril de 2027 con un Retiro Nacional de Alabanza y se impartirá en remoto, en sesiones de una hora cada cuarto martes de mes a las 20:00 horas (hora de España). Además, está previsto celebrar algunos encuentros presenciales.

La RCCE subraya que "alabar no es sólo cantar, sino reconocer quién es Dios, quiénes somos para Él y cómo su amor sostiene y transforma la vida. La alabanza nos conduce siempre a él, nos recuerda que somos sus hijos y nos enseña a confiar plenamente en su misericordia”.

Con esta convicción la escuela quiere ser un espacio “destinado a acompañar el crecimiento espiritual y ministerial” de la alabanza “entendida no sólo como expresión musical, sino como actitud de vida”.

Así, la Escuela de Alabanza es un proyecto abierto, no sólo destinado a personas con habilidades musicales, sino a “cualquier persona que sienta una llamada a vivir en alabanza”.

En consecuencia, los bloques temáticos que se impartirán conforman “un recorrido pensado para ofrecer una formación integral y un crecimiento y profundización en una vida espiritual con mayor madurez y compromiso”.

“Llevamos años soñando con este proyecto. Verlo nacer es una alegría y una responsabilidad. Deseamos que muchos encuentren aquí un camino para crecer en la fe y aprender a servir, dejando que la alabanza oriente toda nuestra vida hacia Dios”, enfatiza Ana López.

La inscripción se realiza a través de este formulario y el coste es de 20 euros anuales.