El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este lunes en la Misa solemne por el 279º aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa, patrona del país, celebración en la que la Iglesia Católica llamó a construir el futuro de la nación desde el respeto, el trabajo y la justicia.

La Eucaristía fue presidida por Mons. José Vicente Nácher, Arzobispo de Tegucigalpa, y concelebrada por los miembros del episcopado hondureño. Entre los asistentes estuvieron representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos Asfura, quien inició su administración el pasado 27 de enero tras resultar ganador de las elecciones del 30 de noviembre de 2025.

Durante su homilía, el arzobispo destacó el significado espiritual y social del santuario mariano, al que definió como “un gran pozo de santidad”, un espacio de encuentro nacional, desde donde “se expande y comparte lo mejor de la ‘hondureñeidad’”.

En ese contexto, afirmó que la devoción a la Virgen de Suyapa interpela a la sociedad a ser “generativos de respeto, trabajo y justicia”, y a rechazar las prácticas que favorecen la desigualdad. “Los bienes de la tierra no deben seguir acumulándose por unos pocos. Eso no lo quiere Dios ni los hondureños.”, agregó Mons. Nácher.

El prelado sostuvo que el país tiene un futuro esperanzador, advirtiendo que es necesario “respeto mutuo, esfuerzo compartido y con beneficios que alcancen a todos”.

“Cada uno en nuestra responsabilidad estamos llamados a generar progreso y equidad, nadie tiene autorización para robar. Esto no son palabras al aire, esto es una exigencia cristiana”, aseguró.

La Misión Nacional de Honduras

En el marco de la celebración, la Iglesia Católica en Honduras lanzó oficialmente la Misión Nacional 2026, un proyecto pastoral y evangelizador descrito como un “un ‘big bang’ espiritual llamado a resonar en todo el ámbito nacional”.

“Salimos de aquí, de los pies de la Virgen de Suyapa para expresar que vamos a misionar desde lo pequeño. Nuestros medios no van a ser la fuerza ni la riqueza, sino la humildad y la sencillez de la Virgen María”, indicó el prelado.

En la homilía, Mons. Nácher subrayó que la Iglesia Católica “no existe para sí misma sino para servir a los demás, y el más alto servicio que podemos realizar es dar a conocer el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús”.