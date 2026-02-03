El Papa León XIV ha nombrado a la hermana Raffaella Petrini miembro de la Comisión de Materias Reservadas, según informó en un comunicado este 3 de febrero de 2026 la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Se trata de la primera mujer que forma parte de este organismo, creado en 2020 por el Papa Francisco, encargado de la adjudicación de contratos financieros en ámbitos confidenciales del Vaticano.

La religiosa italiana, franciscana de la Eucaristía y economista de alto nivel, refuerza así su papel en los órganos clave de la administración vaticana. Petrini, nacida en Roma el 15 de enero de 1969, tiene 57 años y cuenta con una sólida trayectoria académica y de gestión.

La Comisión de Materias Reservadas desempeña un papel estratégico en el control y asignación de contratos especialmente sensibles para el Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que el nombramiento subraya la creciente presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la Santa Sede.

Primera mujer al frente de la Gobernación vaticana

Petrini ocupa desde el 1 de marzo de 2025 la presidencia de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el principal cargo de la administración civil del pequeño Estado pontificio, con unos 600 habitantes y cerca de 2.000 empleados. Con este nombramiento, decidido en su momento por el Papa Francisco, se convirtió en la primera mujer en asumir el liderazgo administrativo del Vaticano.

La designación fue anunciada el 19 de enero del año pasado durante una entrevista concedida por Francisco al presentador Fabio Fazio en el programa Che tempo che fa de la RAI. Petrini relevó en el cargo al cardenal Fernando Vérgez Alzaga, que dejó la presidencia al cumplir 80 años.

Como presidenta de la Gobernación, Petrini es responsable de la gestión de los servicios públicos del Vaticano, la supervisión de las infraestructuras, la seguridad, la sanidad y los Museos Vaticanos, además de presidir la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Cambios legales para avalar sus competencias

Durante el pontificado de Francisco, y ante el hecho inédito de que una mujer asumiera la presidencia de la Gobernación —cargo que hasta entonces siempre había estado en manos de un cardenal—, el Papa modificó la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano y otras normas para otorgar a Petrini las mismas competencias que sus predecesores.

Entre los cambios introducidos, se estableció que la presidenta de la Gobernación pudiera conferir competencias específicas y tareas particulares a los secretarios generales, cargo que ocupa junto a Emilio Nappa y Giuseppe Puglisi-Alibrandi.

Perfil y formación académica

Licenciada en Ciencias Políticas por la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS), Petrini es doctora en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) y posee un máster por la Universidad de Hartford, en Estados Unidos. En la actualidad ejerce también como profesora de Economía del Bienestar y Sociología de los Procesos Económicos.

Antes de asumir la presidencia de la Gobernación, trabajó en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y fue nombrada secretaria general del Governatorato en noviembre de 2021. Además, es miembro del Dicasterio para los Obispos y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), organismo encargado de la gestión de las finanzas vaticanas.