El Cardenal Giuseppe Petrocchi, Arzobispo Emérito de L'Aquila (Italia), es el nuevo presidente de la Comisión Cardenalicia del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido popularmente como el Banco Vaticano.

El purpurado italiano sucede al Cardenal Christoph Schönborn, de 81 años, Arzobispo Emérito de Viena, que ha dirigido la Comisión desde 2014 y que deja el cargo por haber alcanzado la edad límite.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La comisión agradece al Cardenal Schönborn “su valiosa orientación y el compromiso con el que ha apoyado y acompañado al Instituto en fases decisivas de su proceso de reforma, durante los doce años de su mandato. Su experiencia al servicio de la Iglesia ha contribuido a la labor de la Comisión, garantizando una orientación sólida y coherente con la misión del Instituto”.

“Deseo —comentó el Cardenal Schönborn— expresar mi profunda gratitud a Su Santidad el Papa Francisco por su valioso, constante e ilustrado apoyo durante el largo y exigente proceso de reforma del IOR”.

“Extiendo también mi más sincero agradecimiento al director general, Gian Franco Mammì, cuya incansable dedicación y ejemplar liderazgo, junto con el compromiso de la dirección y el personal del Instituto, han hecho posibles estas reformas”, agregó el cardenal.

Schönborn también expresó su “sincero agradecimiento al Consejo de Supervisión, bajo la ilustre dirección de su presidente, Jean-Baptiste de Franssu, quien, durante los doce años de mi mandato, ha guiado y supervisado una transformación de gran alcance del Instituto, que ha obtenido un amplio reconocimiento y estima dentro de la comunidad financiera internacional”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“A lo largo de estos años —ha declarado, por su parte, el Cardenal Petrocchi, nuevo presidente—, he sido testigo directo de los importantes avances realizados por el Instituto al servicio del Santo Padre y de la Iglesia Universal. Junto con el Consejo de Supervisión, continuaremos por este camino con vistas a una mejora continua y a colaboraciones sinérgicas, en pleno respeto de la ética católica y de los principios de transparencia y corresponsabilidad”.

En la misma sesión de hoy, la comisión también ha dado la bienvenida al Cardenal Ángel Fernández Artime, S.D.B., pro-prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos y juez del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano, nombrado hace unos días miembro de la Comisión por el Papa León XIV.

La Comisión Cardenalicia vela por la fidelidad del Instituto a las normas estatutarias. Está compuesta por cinco cardenales nombrados por el Papa, que designan entre ellos al cardenal presidente. Su mandato dura cinco años y pueden ser confirmados una sola vez.

Además de los cardenales Petrocchi y Artime, conforman la comisión los cardenales Luis Antonio Tagle: pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización; Konrad Krajewski, Limosnero de Su Santidad; y Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico emérito.

Artículo publicado originalmente en ACI Stampa. Traducido por el equipo de ACI Prensa.