El Papa León XIV nombró al Cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, nuevo miembro de la Comisión Cardenalicia que supervisa las labores del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido popularmente como el Banco Vaticano.

El cardenal español es además legado pontificio para las basílicas papales de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís y juez aplicado de la Corte de Casación del Vaticano, el máximo órgano judicial del Estado vaticano, que tiene entre sus funciones la revisión de sentencias y garantizar de la correcta aplicación del derecho.

El IOR, señala su sitio web, fue fundado por el Papa Pío XII en 1942. Su misión es “servir a la Iglesia Católica en el mundo en el pleno cumplimiento de la ética católica y con el objetivo final de devolver sus beneficios para obras religiosas o de beneficencia”.

El IOR, precisa, “tiene su sede exclusivamente en el territorio soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y no cuenta con sucursales ni filiales”.

La Comisión Cardenalicia “supervisa la fidelidad del Instituto a las normas estatutarias. Está compuesta por cinco cardenales nombrados por el Santo Padre, quienes designan de entre ellos al cardenal presidente. Su mandato dura cinco años y sólo pueden ser reelegidos una vez”.

Los otros miembros de la Comisión Cardenalicia del IOR son Christoph Schönborn, presidente de la comisión desde octubre de 2024 y Arzobispo Emérito de Viena (Austria); Luis Antonio Tagle: proprefecto del Dicasterio para la Evangelización; Konrad Krajewski, Limosnero de Su Santidad; y Giuseppe Petrocchi: Arzobispo de L'Aquila (Italia).

¿Quién es el Cardenal Ángel Fernández Artime?

El Cardenal Ángel Fernández Artime, de 65 años, fue elegido rector mayor de los salesianos en 2014, siendo el primer español en ocupar el cargo. Fue reelegido en 2020 y dirigió la congregación —fundada por Don Bosco— hasta el 16 de agosto de 2024.

El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre de 2023, convirtiéndose en el primer superior en funciones de una congregación religiosa elevado al cardenalato.

El 4 de octubre de 2023 fue nombrado miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El 6 de enero de 2025 fue designado proprefecto del mismo.

Nació el 21 de agosto de 1960 en Gozón-Luanco, Asturias (España). Estudió en diversos colegios salesianos y emitió sus primeros votos en 1978. Es licenciado en Teología Pastoral, Filosofía y Pedagogía por la Universidad de Valladolid. Fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987 en León (España).