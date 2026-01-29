Consumidores de todas las edades y orígenes en Estados Unidos afirmaron que la fe en el entretenimiento tiene un atractivo amplio, según una investigación publicada esta semana.

El informe del 28 de enero, titulado “Índice Fe y Entretenimiento 2026: la fe, la narrativa y su influencia en las audiencias estadounidenses modernas”, fue realizado por HarrisX en colaboración con la Faith and Media Initiative.

Los espectadores de cine “quieren representaciones de la fe y de las historias mejores, más precisas y más complejas”, dijo Allison Brady, responsable de investigación de mercado y operaciones en HarrisX.

“Queríamos entender, a partir de los propios consumidores, de qué maneras la industria del cine y la televisión puede hacer esto mejor y por qué ciertas historias conectan mejor que otras”, señaló.

Para encontrar respuestas, los investigadores encuestaron a adultos en Estados Unidos, reclutados profesionalmente, que ven televisión o películas al menos una vez por semana. La encuesta se realizó en dos etapas, del 9 al 18 de septiembre y del 13 al 25 de noviembre de 2025.

De los adultos encuestados, el 78% se identificó como espiritual, religioso o persona de fe. En concreto, señalaron pertenecer al cristianismo (5.579), catolicismo (2.072), protestantismo (2.266), judaísmo (2.467), islam (2.652), religiones orientales (90), otra religión (265) o ser ateos/agnósticos (1.538).

Al grupo se le hicieron preguntas sobre más de 100 escenas de televisión y cine que representaban la fe. Según los investigadores, se realizaron más de 12.000 entrevistas para consultar a los espectadores qué funcionaba bien en los fragmentos y qué no.

Los investigadores indicaron que esperan crear una hoja de ruta para guionistas, directores y productores que les ayude a representar mejor la fe en pantalla, haciéndola ver más natural, más precisa y sin estereotipos. Esto sigue a su primer informe de 2024, que halló que el 69% de los espectadores decía que las películas perpetúan estereotipos religiosos.

Hallazgos clave

Casi todos los encuestados (92%) dijeron que la fe tiene un papel que desempeñar en el entretenimiento moderno y la mayoría (77%) afirmó creer que puede tener un atractivo amplio.

Tras ver los fragmentos proporcionados, el 58% de los encuestados indicó que el contenido con temas de fe resulta más atractivo, incluido un 15% que se identifica como ateo o agnóstico. La investigación también encontró que el 61% dijo que el contenido con temas de fe es más cercano o identificable; dentro de este grupo, un 13% es ateo o agnóstico.

El informe detalla que la “emoción auténtica” conecta bien cuando se representa la fe. Seis de las diez escenas mejor valoradas en la representación de la fe fueron consideradas “emocionales”, “reflexivas” y “provocadoras de reflexión”.

También se encontró que las historias basadas en situaciones cotidianas y familiares representan bien la fe, con temas comunes como la familia, el amor y el humor respetuoso entre las escenas mejor valoradas.

Sugerencias para creadores de cine

Para asesorar mejor a guionistas, productores y creadores, las encuestas preguntaron qué se debería evitar. Según los resultados, “mantenerse alejados de los estereotipos es una forma de que las representaciones complejas realmente conecten con el público”, dijo Brady.

Se deben evitar los estereotipos y las escenas que “básicamente se centran en burlarse de una fe”, afirmó.

Sobre lo que las películas deberían mostrar, Brady señaló que todo se reduce a “integrar la fe de manera natural y sutil”. Y añadió: “No debería sentirse forzado. No debería sentirse como un mensaje. Debería sentirse como una parte orgánica de la vida del personaje y de la historia”.



