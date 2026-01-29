Un cardenal alemán declaró terminada su participación en el controvertido Camino Sinodal Alemán, expresando un profundo escepticismo sobre los planes de establecer una conferencia sinodal permanente.

“Para mí el Camino Sinodal ha terminado”, dijo el Cardenal Rainer Maria Woelki, Arzobispo de Colonia, según informa CNA Deutsch, agencia hermana en lengua alemana de EWTN News.

El concepto de conferencia sinodal propuesto representa la última iteración de los planes para establecer un organismo permanente en Alemania a raíz del controvertido proceso, luego de repetidas intervenciones del Papa Francisco y el Vaticano.

Las declaraciones del cardenal, en una entrevista con Domradio de Colonia, llegaron cuando el purpurado confirmó que no asistirá a la sexta asamblea sinodal que tendrá lugar esta semana en Stuttgart.

Woelki dijo que inicialmente tenía entendido que habría cinco asambleas, a las cuales asistió. Cuando la conferencia episcopal alemana decidió posteriormente celebrar una sesión de evaluación, dejó claro que no participaría.

“En mi opinión, este organismo no tiene el mandato de evaluar lo que un obispo diocesano individual o una diócesis individual ha implementado o no, a partir de las decisiones del Camino Sinodal”, precisó.

“Tengo que responder a los votos de mi ordenación”

Sus comentarios se producen en un momento en que el Comité Central de Católicos Alemanes (ZdK, por sus siglas en alemán) ya ha aprobado los estatutos de una nueva conferencia sinodal, mientras que la decisión de la Conferencia Episcopal Alemana y la aprobación del Vaticano siguen pendientes.

“Debemos esperar a ver qué dice realmente Roma. También debemos esperar a ver si la conferencia episcopal, en su asamblea plenaria de febrero, aprueba los estatutos tal como se presentaron”, resaltó.

El cardenal recalcó su compromiso con su ordenación. “Solo puedo decir que debo responder a los votos de mi ordenación. Prometí proteger la fe de la Iglesia y seguir el camino de mi diócesis en unidad con el Papa”, subrayó.

Un punto central de controversia en los estatutos de la conferencia sinodal es el concepto de deliberación y toma de decisiones conjuntas entre los obispos diocesanos y los fieles que no obispos. Woelki reconoció la importante labor realizada por el proceso, en particular en la prevención del abuso y el ejercicio del poder en la Iglesia.

"Apoyo estos temas", afirmó, recordando que ya había implementado reformas en Colonia.

Gänswein ve un “camino equivocado”

El Camino Sinodal Alemán aprobó numerosas resoluciones controvertidas con mayorías de dos tercios de los obispos presentes, incluidas las bendiciones para parejas del mismo sexo, la ordenación de mujeres al diaconado, la reconsideración del celibato sacerdotal y cambios en las prácticas de la Iglesia basadas en la ideología de género.

Woelki dijo que una “gran deficiencia” de las cinco asambleas ha sido el fracaso en abordar la evangelización, que el Papa Francisco enfatizó en su carta de 2019 “Al pueblo Dios que peregrina en Alemania”.

CNA Deutsch informó que Mons. Georg Bätzing, Obispo de Limburgo, quien defendió el Camino Sinodal durante su mandato de seis años como presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, anunció el 19 de enero que no buscará la reelección cuando los obispos alemanes se reúnan en febrero.

El arzobispo Georg Gänswein, ex secretario del Papa Benedicto XVI y actual nuncio apostólico en los países bálticos, ofreció una evaluación aún más aguda del Camino Sinodal en una entrevista del 23 de enero con EWTN News.

Arzobispo Georg Gänswein. Crédito: Tim Hotzelmann/EWTN News.



“Cualquiera que haya seguido los acontecimientos en torno al Camino Sinodal desde el principio hasta el día de hoy puede ver una cosa importante: que una serie de exigencias del Camino Sinodal alejan de la fe; no son una aclaración que lleve a la fe, sino que alejan deliberadamente de la fe”, dijo Gänswein.

“Ese no puede ser el objetivo: que se haga algo que, en última instancia, no ayude a la fe ni a los fieles. En ese sentido, lo entiendo y lo comprendo perfectamente. Y solo puedo esperar y rezar para que este camino equivocado termine pronto”, añadió el prelado.

“Esta es una cuestión sobre la esencia de la Iglesia”

Woelki afirmó que la estructura jerárquico-sacramental de la Iglesia es esencial para su naturaleza: “Como católicos, vivimos en una Iglesia constituida jerárquicamente-sacramentalmente. No se trata simplemente de una cuestión de organización, sino de la esencia de la Iglesia”.

“Por eso, me resulta difícil aceptar la idea de formar parte de un organismo en el que 27 obispos diocesanos, 27 miembros del ZdK y otros 27 miembros aún por elegir deliberen y decidan juntos”, afirmó.

El cardenal afirmó que la sinodalidad exige “escucharse bien unos a otros” y “escuchar juntos lo que el Espíritu Santo nos dice, deliberando y discerniendo juntos. Pero la decisión la toma, en última instancia, quien ha recibido el encargo para ello y quien, sobre todo, debe saberse vinculado a la fe de la Iglesia”.

El purpurado alemán dijo además que percibe “perspectivas fundamentalmente diferentes sobre el significado de la sinodalidad. El Papa Francisco, al igual que el papa León, insiste repetidamente en que la sinodalidad es un acontecimiento espiritual, una herramienta para la evangelización”.

“Tengo la impresión de que en un determinado momento del Camino Sinodal en Alemania se trataba sobre todo de implementar ciertas posiciones político-eclesiásticas”, afirmó.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.