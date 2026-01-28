El Papa León XIV realizó un nuevo nombramiento episcopal para México al designar como Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, al P. Trinidad Antonio Márquez Guerrero, hasta ahora vicario judicial.

El anuncio fue dado a conocer este 28 de enero la Oficina de Prensa de la Santa Sede y fue replicada posteriormente por la Diócesis de San Juan de los Lagos, que difundió un comunicado en el que invitó a toda la comunidad a unirse en oración para que el nuevo obispo pueda “desempeñar esta noble, pero exigente tarea, conforme a sus designios en favor del Pueblo Santo de Dios”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Este nombramiento se produce a pocos días del 2 de febrero, fecha en la que miles de mexicanos peregrinan a la catedral diocesana, considerada el segundo centro de peregrinación más importante del país, después de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En esa catedral se venera desde hace casi 400 años a la Virgen de San Juan de los Lagos.

¿Quién es el P. Trinidad Antonio Márquez Guerrero?

El P. Trinidad Antonio Márquez Guerrero nació el 12 de noviembre de 1965 en el municipio de San Julián, Jalisco. Ingresó al seminario a los 19 años y fue ordenado sacerdote el 27 de abril de 1996. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México.

A lo largo de su ministerio sacerdotal ha estado estrechamente vinculado a la formación de futuros sacerdotes.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En el Seminario Mayor de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos fue profesor de Historia de la Filosofía, Filosofía del Derecho y Derecho Canónico. Asimismo, se desempeñó como formador y padre espiritual en el Seminario Menor de Lagos de Moreno.

Además, ha ejercido como juez del Tribunal Eclesiástico y ha tenido a su cargo diversas responsabilidades pastorales. Desde 2019 es canónigo de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, cargo que desempeña hasta la fecha.