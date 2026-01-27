El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, alertó contra las “condenas” ex cathedra en Internet, al tiempo que pidió más humildad en la Iglesia para no caer en “el mismo engaño que ha conducido a los excesos de la Inquisición”.

“Hoy en día en cualquier blog, cualquiera, aunque no haya estudiado mucha teología, expresa su opinión y condena como si hablara ex cathedra. Por eso debemos recuperar en toda la Iglesia ese realismo saludable propuesto por los grandes sabios y místicos de la Iglesia”, aseveró el purpurado.

El Cardenal Fernández pronunció estas reflexiones al abrir este martes la sesión plenaria del organismo que preside. Esta importante reunión se celebra del 27 al 29 de enero en el Vaticano y reúne a más de 70 participantes, entre cardenales, obispos y expertos.

También advirtió a los participantes del riesgo de “perder la amplitud de perspectivas” que es “mayor”, según constató, en el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, de donde emanan “respuestas con autoridad” y se redactan “documentos que se convierten en parte del magisterio ordinario” e incluso se dedica a “corregir y condenar”.

Desde el dicasterio que hereda la función histórica del antiguo Santo Oficio —con capacidad para emitir documentos doctrinales, formular correcciones e incluso condenas—, el cardenal instó a “ser más conscientes de nuestros límites”.

Escuchar para comprender la realidad

El prefecto subrayó también que la labor de la Iglesia exige pensar y analizar la realidad, pero siempre desde una actitud de escucha.

“Debemos reflexionar, pensar, analizar la realidad, pero escuchando a los demás, acogiendo sus perspectivas que nos permite percibir otros aspectos de la realidad misma gracias a otros puntos de vista”, explicó.

Por esta razón, continuó, “es bueno que prestemos atención a las periferias desde donde las cosas se ven de forma diferente”.

El Cardenal Fernández instó también a tomar conciencia de que, para “comprenderlo todo plenamente, necesitamos ser iluminados por Dios, nos hace falta invocarle, orar, escucharle, dejarnos guiar por Él en medio de las sombras”. “La fe nos asegura que realmente podemos hacerlo, y que es posible que Él nos ilumine para ver mejor”, insistió.

En este sentido, retomó las palabras recientes del Papa León XIV: “Nadie posee la verdad entera; todos debemos buscarla con humildad, y buscarla juntos”.

Según explicó, esta actitud es aún más necesaria en el ámbito de la teología, donde los misterios de la fe forman una unidad orgánica que no puede ser fragmentada sin perder su sentido.

Hoy en día, aseguró, un teólogo “normalmente posee conocimientos limitados a una disciplina teológica o a un tema aislado, mientras que los misterios de la fe se entrelazan en una preciosa jerarquía, en la que el conjunto se ve iluminado especialmente por aquellas verdades centrales que constituyen el corazón del Evangelio”.

El cardenal recordó que Dios ha otorgado al ser humano “la capacidad de pensar, que tiene un alcance universal”.

Sin embargo, dijo que esta capacidad universal del pensamiento “no significa que las personas humanas tengan capacidad de exhaustividad, de percepción integral de la realidad”. “Incluso con la ayuda de las tecnologías más poderosas imaginables, es imposible que la mente humana sea consciente de la realidad en su totalidad y en todos los aspectos. Esto sólo es posible para Dios”, manifestó.

Finalmente, el Cardenal Fernández insistió en que la conciencia del límite debe mantenerse especialmente viva en una época de vertiginoso desarrollo científico y tecnológico. De lo contrario, advirtió, se corre el riesgo de caer en el “mismo engaño que ha conducido a los excesos de la Inquisición”, a las guerras mundiales, a la Shoah y a las actuales masacres en Gaza”.