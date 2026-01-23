Una delegación vaticana del Dicasterio para la Evangelización, conformada por tres personas, dio el último adiós al famoso diseñador italiano Valentino Garavani, fallecido el lunes 19 de enero a los 93 años.

Valentino fue diseñador de diversas estrellas como las famosas actrices Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Joan Collins, y de conocidas figuras como Jacqueline Kennedy, quien usó un vestido de Valentino para su matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis, en 1968, según señala CNN en Español.

También vistió a supermodelos como Claudia Schiffer y Naomi Campbell, y actrices como Jane Fonda, Julia Roberts, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Zendaya, entre muchas otras.

La agencia vaticana Fides informó el 22 de enero que, hasta el Palacio Valentino, donde se colocó la capilla ardiente del diseñador, llegaron Mons. Samuele Sangalli, secretario adjunto del dicasterio; Mons. Sergio Bertocchi y la hermana Benedetta Chinellato. El palacio está ubicado muy cerca del Palazzo di Propaganda Fide, la sede del dicasterio.

Los representantes del Vaticano expresaron sus condolencias a los familiares y al histórico socio de Valentino, el también diseñador Giancarlo Giammetti. El arzobispo Sangalli dirigió en el lugar un momento de oración por Valentino y bendijo el ataúd.

Se informó además que Mons. Bertocchi participa este viernes 23 de enero en la Misa de exequias de Valentino, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires en Roma.

Breve biografía de Valentino

Valentino Ludovico Clemente Garavani, o simplemente Valentino, nació en Voghera el 11 de mayo de 1932. Es una figura clave de la alta moda en Italia.

A los 17 años se trasladó a París, donde estudió en el prestigioso instituto l'École de la chambre syndicale de la couture parisienne (Escuela de la Cámara Sindical de la Costura Parisina) y comenzó a trabajar con algunas grandes firmas de la moda de Francia.

En 1959 en Roma, donde fundó su casa de moda, presentó su primera colección. El año 1962 marcó el inicio del éxito, con una colección que presentó en Florencia, recibiendo una gran acogida.

Ya convertido en un diseñador famoso en todo el mundo, vistió a una gran cantidad de celebridades y sus tiendas están en grandes ciudades como Nueva York, París y Tokio.

Ha recibido numerosos reconocimientos como la Legión de Honor francesa y ha realizado diversas colaboraciones con grandes artistas como Andy Warhol, que le dedicó un retrato.