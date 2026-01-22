La editorial Cor Iesu acaba de publicar la traducción al español del primer volumen, dedicado al Antiguo Testamento, del manual Una introducción católica a la Biblia de John Bergsma y Brant Pitre.

Esta versión castellana ha sido elaborada por un grupo de especialistas coordinados por el sacerdote de la Diócesis de Getafe y profesor de Sagrada Escritura del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, Ignacio M. Manresa.

En conversación con ACI Prensa, sostiene que “no conviene exagerar el mito de que nosotros [los católicos] desconocemos la Escritura y por tanto no estamos entendiendo la Palabra de Dios”, porque la Iglesia, “a través de los padres, está empapada de Escritura”.

Al mismo tiempo, el P. Manresa reconoce que “el Concilio [Vaticano II] y la Iglesia quieren que nos acerquemos más directamente a la Escritura, porque tienen el convencimiento de que en ese trato inmediato la Palabra de Dios se hace más viva y directa para cada uno”.

P. Ignacio Manresa, profesor de Sagrada Escritura del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. Crédito: Cedida por I.M.

Por eso, “desconocer el Antiguo Testamento empobrece, ya no solamente nuestra fe, sino el conocimiento mismo del Nuevo. Sin el conocimiento del Antiguo, muchas cosas del Nuevo no se entienden en toda su profundidad”.

El P. Manresa señala que en el nuevo Testamento Jesús revela el misterio del Dios único y creador, pero en su predicación no habla de forma explícita porque lo da por sabido. “Hay una serie de verdades que están absolutamente presupuestas" sin las que el discurso de Jesús “sería absolutamente ininteligible”.

"Se pierde la mitad”

Pedimos al P. Manresa un ejemplo concreto, que pueda ayudar a ilustrar la cuestión. Lo hace tomando el versículo del Evangelio según San Juan: “El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. En una interpretación común para muchos, “suena a que asumió la humanidad y se hizo presente”.

El P. Manresa añade que San Juan utiliza la palabra griega eskenosen, “que tiene detrás la idea de que plantó una tienda”, lo que nos podría indicar que vino a vivir o, como se reza en el Ángelus “habitó entre nosotros”.

Sin embargo, para un judío “le suena completamente a tabernáculo y por tanto a la presencia nueva de lo que significa el Templo para ellos, que es la presencia de Dios” que ratifica la alianza tal como está descrito en el libro del Éxodo. Además, el templo se “transforma en el lugar de la misericordia”.

Pues bien, las palabras de San Juan remiten a que la nueva alianza “Dios la realiza en Cristo” y Jesús va a ser “el nuevo Templo, el lugar donde se ofrece al mundo la misericordia de Dios”.

“Si uno no conoce qué es el Templo y cómo se está sugiriendo esa verdad, se pierde la mitad de lo que San Juan nos está queriendo decir”, subraya el P. Manresa.

Clave de interpretación impulsada por Benedicto XVI

La manera de abordar el estudio y la explicación del Antiguo Testamento del libro, cuya traducción a coordinado el P. Manresa, se basa en los principios de interpretación bíblica elaborados por Benedicto XVI en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, del año 2010, que desarrollan los expuestos en el número 12 de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II.

El P. Manresa explica que, en esencia, esto supone “leerla en la unidad de toda la Escritura, en la tradición viva de la Iglesia y teniendo como criterio la analogía de la fe”, en contraposición a la predominancia del método histórico-crítico que se impuso tras el Concilio Vaticano II.

Esta tendencia resultaba en una exégesis que dejaba la Escritura como algo “del pasado, perdido en cuestiones históricas y de la génesis del texto, y muchas veces con una perspectiva no abierta a lo sobrenatural”.

Como consecuencia, subraya el experto, “lo que tiene que ser fuente para alimentar la fe, más bien casi sirve para quitarla”.

Por ello, el P. Manresa considera que en los seminarios es necesario “que se estudie bien” la Sagrada Escritura, desde una clave de unidad y no tan historicista, para que “sea posible alimentar la fe y la piedad” a través de una exégesis del Antiguo Testamento “que ilumina el Nuevo” y en la que, “al revés, el Nuevo da sentido y plenitud al Antiguo”.

Comprender la unidad de cada libro del Antiguo Testamento

Por último, el coordinador de la traducción de este libro subraya que se trata de un texto pensado para quien tenga interés en profundizar en la Escritura y “muy asequible y pedagógico” en su planteamiento.

Así, cada capítulo, dedicado a un libro del canon veterotestamentario, ofrece una pequeña introducción sobre el autor o el género literario, una visión completa del libro “que tiene como fondo siempre la teología, lo que hace que uno pueda adentrarse muy fácilmente a comprender la unidad de todo el libro”. Para ello, se acompaña de unos cuadros "muy clarificadores" que resuelven dudas típicas.

Respecto de la historicidad, el P. Manresa indica que “está tratado con hondura” y pese que hay elementos opinables, siempre se aporta “un fundamento razonable de la historicidad” que permite que “el entendimiento tenga un diálogo sereno con la fe”.

La presentación del libro en España se realiza en la semana que concluye con el Domingo de la Palabra de Dios, bajo el lema “La palabra de Cristo habite en vosotros”, una jornada instituida por el Papa Francisco en 2019 para promover y animar la lectura de la Palabra de Dios entre los fieles y en la pastoral ordinaria.

Portada del libro "Una introducción católico a la Biblia" editado por Cor Iesu. Crédito: Cor Iesu.