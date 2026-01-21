El Papa León XIV pidió a los medios católicos reunidos en Lourdes (Francia) que sirvan a la verdad sin odio ni fanatismos, en medio de los tiempos actuales de polarización y ante la irrupción de la inteligencia artificial.

“Para afrontar esta era marcada –incluso en el ámbito de la comunicación– por la irrupción de la inteligencia artificial, es urgente volver a los asuntos del corazón, a la centralidad de las buenas relaciones y a la capacidad de conectar con los demás, sin excluir a nadie. Y esta urgencia encuentra su respuesta en el servicio a la verdad que los medios católicos pueden ofrecer a todos, incluso a quienes no creen”, afirma el Santo Padre en su mensaje.

El texto del Papa León lleva la firma del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y fue leído hoy por Emmanuel Bonnet, presidente de la Federación Francesa de Medios Católicos, quien se dirigió a los participantes del Encuentro de San Francisco de Sales que se realiza en Lourdes del 21 al 23 de enero.

El Santo Padre animó a los asistentes a “ser sembradores de buenas palabras, amplificadores de voces que buscan con valentía la reconciliación, desarmando los corazones del odio y el fanatismo”.

Ante “un mundo fragmentado y polarizado”, el Papa alentó a buscar inspiración en el P. Jacques Hamel, asesinado por terroristas del Estado Islámico en 2016, para contar “las experiencias de los vulnerables, los marginados, los que están solos y necesitan conocer la alegría de sentirse amados”.

León XIV subrayó que “el Padre Hamel ha sido un testigo de la fe, incluso hasta el don de su propia vida. Siempre creyó en el valor del diálogo y la escucha recíproca y paciente. El Padre Hamel estaba convencido de que era urgente estar cerca de los demás, sin excepción”.

P. Jacques Hamel. Crédito: Diócesis de Rouen.



Para conocernos, continuó el Papa, “debemos encontrarnos sin dejarnos intimidar por las diferencias, dispuestos a ser interpelados por quiénes somos y por lo que creemos”.

Finalmente hizo votos para que “su ejemplo los anime a ser buscadores de la verdad en el amor que todo lo explica, artesanos de una palabra que abraza, de una comunicación capaz de reunir lo roto, un bálsamo para las heridas de la humanidad”.

El 26 de julio de 2016 dos jóvenes terroristas del Estado Islámico irrumpieron en la iglesia de Saint Etienne du Rouvray, en Rouen, Francia, y asesinaron al P. Jacques Hamel, de 86 años, mientras celebraba Misa.

En la Misa que celebró en la Casa Santa Marta el 14 de septiembre de 2016, el Papa Francisco aseguró que el P. Hamel "es un mártir, y los mártires son beatos. Tenemos que rezarle".

La causa de beatificación del Padre Hamel comenzó oficialmente el 20 de mayo de 2017. La fase diocesana concluyó en marzo de 2019 y el proceso prosigue en el Dicasterio para las Causas de los Santos.