La devoción a Nuestra Señora de Lourdes sigue siendo, 168 años después de las apariciones, un faro de esperanza para millones de personas enfermas en todo el mundo.

Aquel pequeño pueblo de los Pirineos franceses, hasta entonces prácticamente desconocido, se transformó tras las visiones de Santa Bernardita Soubirous en un santuario universal de sanación, consuelo y fe, cuyo mensaje conserva hoy plena vigencia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La presentación en el Vaticano, este martes, del mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial del Enfermo 2026 volvió a situar en primer plano la fuerza espiritual de este santuario mariano, erigido precisamente en el lugar donde, el 11 de febrero de 1858, Bernardita vio en la gruta de Massabielle a una “Señora vestida de blanco” que más tarde se revelaría como la Inmaculada Concepción.

Al excavar con sus propias manos, la joven descubrió un manantial que desde entonces se ha convertido en un auténtico asidero de plenitud en medio del sufrimiento. Un gesto fundacional sigue marcando hoy la vida del santuario.

“El acompañamiento de los enfermos es algo muy, muy hermoso. Siempre lo he dicho: es verdaderamente el corazón de lo que se vive en Lourdes, porque corresponde plenamente al mensaje de la Virgen a Bernardita: estar cerca de quien se presenta ante nosotros”, subraya el rector del Santuario de Lourdes, el P. Michel Daubanes, en una entrevista con EWTN News tras la conferencia de prensa.

El P. Michel Daubanes durante la entrevista con EWTN News tras la conferencia de prensa en el Vaticano. Crédito: Victoria Cardiel/ EWTN News

Las más leídas 1 2 3 4 5

Más de 70 curaciones milagrosas

La Iglesia ha reconocido oficialmente más de 70 curaciones milagrosas, aunque los testimonios de transformación espiritual y humana resultan imposibles de cuantificar.

“Aquí aprendemos a dejar caer nuestras máscaras, a no vivir en la hipocresía ni a interpretar papeles. Cuando se está al servicio de los enfermos, uno es verdadero. Y creo que nuestro mundo necesita mucho esta verdad en las relaciones humanas”, asegura el sacerdote.

No se trata de palabras vacías. El P. Daubanes ha dedicado buena parte de su vida al servicio de los más frágiles. “Vine por primera vez a Lourdes para servir a los enfermos cuando era un adolescente. Fue para mí una experiencia humana magnífica y, de un modo especial, una experiencia cristiana. Seguramente por eso tengo tanto empeño en que este servicio de acogida sea realmente prioritario y totalmente incondicional”, afirma.

De aquella experiencia brotó una convicción que ha marcado su ministerio: “Siempre hay que confiar y atreverse a hacer lo que, humanamente, nos parece imposible. Es precisamente ahí donde actúa lo que nos da la fe cristiana”.

El rector insiste, además, en que los enfermos son auténticos maestros espirituales, pues “nos enseñan la paciencia, nos enseñan la fe, nos enseñan la humildad y la sencillez”. En este sentido, reconoce que el contacto con el sufrimiento no deja indiferente a nadie.

El Papa presentó este miércoles su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2026, en el que alentó “redescubrir la belleza de la caridad”. Crédito: Vatican Media

"Aprendí a ser cercano con esa humanidad y esa proximidad que nos da la fe”

“Cuando llegué aquí de joven y veía a tantos enfermos, algunos muy gravemente afectados, pensaba que nunca sería capaz de hacer lo que otros hacen, incluso en los gestos más íntimos, como el cuidado personal de una persona”, asevera.

Sin embargo, fue el testimonio de otros voluntarios lo que le permitió descubrir una nueva manera de acompañar al que sufre: “Mirando a los demás, a quienes habían pasado por el mismo camino que yo, aprendí a ser cercano con esa humanidad y esa proximidad que nos da la fe”.

El Santuario de Lourdes vive además un momento de especial afluencia. El año pasado, explica el rector, “rozamos los cuatro millones de personas que entraron en el santuario”. Una cifra que él enmarca sobre todo en el Jubileo de la Esperanza.

“En años anteriores estábamos más bien en torno a los 3,2 millones, así que ha sido un aumento notable, y esperamos poder continuar con esta frecuencia de peregrinos”, detalla.

En este contexto, Lourdes se prepara para seguir siendo —como recordó el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2026— un lugar donde la humanidad herida encuentra no sólo asistencia, sino una esperanza que brota de la fe.

(En este reportaje colaboró Bénédicte Cedergren)