El Papa León XIV pidió este miércoles oraciones por la paz en un contexto internacional marcado por el resurgimiento de los conflictos armados en el que, subrayó, “la guerra ha vuelto a estar de moda”.

“Queridos hermanos y hermanas, recemos por la paz en un momento de la historia cada vez más marcado por la pérdida del valor de la dignidad humana y en el que la guerra ha vuelto a estar de moda”, dijo el Santo Padre, en el marco de su mensaje de saludo a los peregrinos de lengua portuguesa durante la Audiencia General celebrada en el Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Tras pronunciar la catequesis, que continuó centrada en el análisis de los documentos del Concilio Vaticano II, pidió que “la humanidad de Jesús, que revela al Padre, nos ayude a encontrar caminos de justicia y de reconciliación”.

En otro saludo, dirigido esta vez a los peregrinos italianos, León XIV amplió su llamamiento al trabajo ecuménico, al recordar que la Iglesia vive estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

“Nos encontramos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema: Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios los ha llamado”, recordó el Pontífice, citando el lema de la iniciativa ecuménica.

En este sentido, el Papa invitó a los fieles a pedir “al Señor que conceda el don de su Espíritu a todas las Iglesias dispersas por el mundo, para que, por su acción, los cristianos aparten las divisiones y puedan tejer vínculos sólidos de unidad”.

Las más leídas 1 2 3 4 5



