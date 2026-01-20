El Cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, explicó los motivos de la elección del Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo (Perú) como sede internacional de la celebración solemne de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, que se realizará allí del 9 al 11 de febrero de 2026.

“La elección de Chiclayo no se debe principalmente al Papa, sino a una razón práctica”, aclaró el Cardenal Czerny a la pregunta de ACI Prensa en el Vaticano durante la presentación del mensaje del Papa para esta jornada.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Necesitábamos un lugar donde, dado el clima en febrero, fuera menos probable que la celebración se viera afectada por el mal tiempo”, aseveró el purpurado. A continuación, calificó esta decisión como una “feliz coincidencia”.

Chiclayo, en la costa norte del Perú, se encuentra en una zona normalmente cálida. En febrero, en medio del verano austral, las temperaturas pueden oscilar entre los 19 y los 30 grados Celsius.

El Cardenal Czerny destacó además la reacción del Papa León XIV, quien, dijo, se mostró “muy contento con la elección” que realizó el Vaticano en noviembre del año pasado. De este modo, el Pontífice quiso compartir en el mensaje su experiencia pastoral en la región.

León XIV fue misionero en Perú desde 1985, primero en Chulucanas, y regresó al país en 1988 para desarrollar su labor pastoral en Trujillo, donde sirvió durante más de una década. En 2015 fue nombrado Obispo de Chiclayo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Posteriormente, en 2023, el Papa Francisco lo puso al frente del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano. Cuenta, además, con la nacionalidad peruana.

“Me conmovió escuchar cómo él mismo ha sido tocado por la manera en que la gente de su diócesis responde al sufrimiento, no sólo los profesionales, sino todos”, señaló el Cardenal Czerny.

El prefecto del dicasterio vaticano anticipó que durante la celebración en Chiclayo —a la que él acudirá como enviado del Papa— se podrá percibir “la importancia del tema de la compasión y la atención a los enfermos, combinada con la alegría de que el Papa provenga de esta región”.

El purpurado concluyó afirmando que espera que la Jornada refleje tanto la dimensión espiritual del cuidado de los enfermos como la participación activa de toda la comunidad local.