La Iglesia Católica en México encomendó a la intercesión de Santa María de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América Latina, a las víctimas y a los familiares del accidente ferroviario ocurrido en España.

Ante los hechos, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundió este lunes un mensaje en el que expresó su “cercanía fraterna y solidaridad” con los obispos de la Conferencia Episcopal Española, así como con las familias de las personas fallecidas y heridas, reiterando su comunión espiritual con la Iglesia y el pueblo español en este momento de dolor.

El siniestro se registró alrededor de las 19:45 horas (hora local) el 18 de enero, cuando tres vagones de uno de los trenes descarrilaron y colisionaron con otro convoy, provocando que al menos dos vagones cayeran por un terraplén de aproximadamente cuatro metros de desnivel.

En ambos trenes viajaban cerca de 500 pasajeros y, hasta el momento, las autoridades han confirmado 41 personas fallecidas y más de 150 heridas, varias de ellas de gravedad.

Ante la magnitud de la tragedia, la CEM retomó también las palabras del Papa León XIV, quien, mediante un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, se declaró “profundamente apenado” al conocer la “dolorosa noticia” y ofreció “sufragios por el eterno descanso de los difuntos”, además de expresar su cercanía espiritual con los afectados.

Los obispos mexicanos encomendaron “este momento de dolor a la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de la esperanza, para que conceda consuelo, paz y fortaleza a la Iglesia y al pueblo de España”.

Finalmente, aseguraron que elevan sus súplicas a Cristo para que, “por su infinita misericordia, reciba a las víctimas en la plenitud de su Reino”, conceda fortaleza a quienes enfrentan esta dolorosa pérdida y “sostenga a todos aquellos que trabajan en las labores de atención y auxilio”.